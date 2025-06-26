https://ria.ru/20250626/sk-2025576600.html
СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево
СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025
СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево
Следствие просит арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в "Шереметьево", сообщили РИА Новости в Химкинском суде Подмосковья. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:13:00+03:00
2025-06-26T15:13:00+03:00
2025-06-26T15:13:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в "Шереметьево", сообщили РИА Новости в Химкинском суде Подмосковья. "В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Владимира Витикова", - сказали в суде. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250624/belorussiya-2025086897.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево
СК попросил суд арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево