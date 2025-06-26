https://ria.ru/20250626/sk-2025576600.html

СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево

СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025

СК попросил арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево

Следствие просит арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в "Шереметьево", сообщили РИА Новости в Химкинском суде Подмосковья. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:13:00+03:00

2025-06-26T15:13:00+03:00

2025-06-26T15:13:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие просит арестовать мужчину, бросившего ребенка об пол в "Шереметьево", сообщили РИА Новости в Химкинском суде Подмосковья. "В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Владимира Витикова", - сказали в суде. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.

https://ria.ru/20250624/belorussiya-2025086897.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)