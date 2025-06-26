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Сирия становится источником пополнения террористов, завили в Совбезе - РИА Новости, 26.06.2025
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17:08 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sirija-2025608820.html
Сирия становится источником пополнения террористов, завили в Совбезе
Сирия становится источником пополнения террористов, завили в Совбезе - РИА Новости, 26.06.2025
Сирия становится источником пополнения террористов, завили в Совбезе
Сирия становится одним из значительных источников кадрового пополнения рядов международных террористов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:08:00+03:00
2025-06-26T17:08:00+03:00
россия
сирия
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юрий коков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сирия становится одним из значительных источников кадрового пополнения рядов международных террористов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. "Численность действующих в Сирии террористических структур значительно пополнилась после освобождения из правительственных тюрем заключенных, включая террористов, среди которых есть граждане России и других государств постсоветского пространства. Их количество, по оценкам экспертов, составляет более 5 тысяч боевиков", - сказал Коков в интервью "Российской газете". По его словам, сейчас новое сирийское руководство пытается дистанцироваться от наиболее радикальных исламистских группировок, нацеленных на создание халифата, стремится снизить их террористическую активность. Это создает реальные предпосылки к внутреннему конфликту, а также к перемещению части террористов в другие регионы или их возвращению в "страны исхода", добавил Коков. Кроме того, на территории так называемого сирийского Курдистана продолжают функционировать лагеря временно перемещенных лиц из числа членов семей террористов, общей численностью более 50 тысяч человек, которые также могут быть использованы для вербовки боевиков, отметил Коков. "Таким образом, Сирия становится одним из значительных источников кадрового пополнения международных террористических организаций, а получившие боевой опыт иностранные террористы-боевики, многие из которых заочно осуждены в своих государствах, являются удобным инструментом в руках западных спецслужб для решения геополитических задач. В этой связи не прекращаются попытки их переброски под видом беженцев в Россию и другие страны СНГ в целях дестабилизации обстановки и проведения терактов", - указал замсекретаря СБ РФ.
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россия, сирия, курдистан (иран), юрий коков, снг, в мире
Россия, Сирия, Курдистан (Иран), Юрий Коков, СНГ, В мире
Сирия становится источником пополнения террористов, завили в Совбезе

Коков: Сирия становится одним из источников пополнения международных террористов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сирия становится одним из значительных источников кадрового пополнения рядов международных террористов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"Численность действующих в Сирии террористических структур значительно пополнилась после освобождения из правительственных тюрем заключенных, включая террористов, среди которых есть граждане России и других государств постсоветского пространства. Их количество, по оценкам экспертов, составляет более 5 тысяч боевиков", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
По его словам, сейчас новое сирийское руководство пытается дистанцироваться от наиболее радикальных исламистских группировок, нацеленных на создание халифата, стремится снизить их террористическую активность. Это создает реальные предпосылки к внутреннему конфликту, а также к перемещению части террористов в другие регионы или их возвращению в "страны исхода", добавил Коков.
Кроме того, на территории так называемого сирийского Курдистана продолжают функционировать лагеря временно перемещенных лиц из числа членов семей террористов, общей численностью более 50 тысяч человек, которые также могут быть использованы для вербовки боевиков, отметил Коков.
"Таким образом, Сирия становится одним из значительных источников кадрового пополнения международных террористических организаций, а получившие боевой опыт иностранные террористы-боевики, многие из которых заочно осуждены в своих государствах, являются удобным инструментом в руках западных спецслужб для решения геополитических задач. В этой связи не прекращаются попытки их переброски под видом беженцев в Россию и другие страны СНГ в целях дестабилизации обстановки и проведения терактов", - указал замсекретаря СБ РФ.
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