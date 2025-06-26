https://ria.ru/20250626/siluanov-2025648028.html

Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка"

Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.06.2025

Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка"

Во "Вкусно - и точка" стало вкуснее, чем в McDonald's, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:51:00+03:00

2025-06-26T18:51:00+03:00

2025-06-26T19:15:00+03:00

mcdonald's corporation

антон силуанов

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Во "Вкусно - и точка" стало вкуснее, чем в McDonald's, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Если говорить о McDonald's, то у нас сейчас такая же сеть, только называется "Вкусно - и точка" - российский McDonald's. Я, кстати говоря, там бывал, и мне кажется, что стало вкуснее", - сказал Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT International.Россияне подхватили и успешно развивают тот бизнес, иностранные участники которого ушли по тем или иным политическим соображениям, отметил Силуанов. Говоря о возврате иностранного бизнеса в РФ, он добавил, что это не должно идти в ущерб тем инвестициям, которые были сделаны отечественными предпринимателями в те или иные сектора, подчеркнул министр."Приходи - конкурируй, я бы так сказал. Да, пожалуйста. Мы рады любым инвестициям, и конкуренция - это всегда двигатель в пользу потребителя. Поэтому мы говорим, что ждем инвестиций, и, кстати, договорились, что если они будут приходить, то все те ограничения для потоков капитала, которые сегодня есть в России, не будут распространяться на новые инвестиции. Пожалуйста, работай здесь, забирай их себе, выводи. Это главный принцип, которым мы руководствуемся", - сказал он.В мае Силуанов заявил, что компании "Вкусно - и точка" нужно создать благоприятные условия для дальнейшей работы.

https://ria.ru/20240610/paroev-1950696211.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

mcdonald's corporation, антон силуанов, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), россия, общество, экономика