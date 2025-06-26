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Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.06.2025
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18:51 26.06.2025 (обновлено: 19:15 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/siluanov-2025648028.html
Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка"
Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.06.2025
Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка"
Во "Вкусно - и точка" стало вкуснее, чем в McDonald's, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:51:00+03:00
2025-06-26T19:15:00+03:00
mcdonald's corporation
антон силуанов
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Во "Вкусно - и точка" стало вкуснее, чем в McDonald's, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.&quot;Если говорить о McDonald&#x27;s, то у нас сейчас такая же сеть, только называется &quot;Вкусно - и точка&quot; - российский McDonald&#x27;s. Я, кстати говоря, там бывал, и мне кажется, что стало вкуснее&quot;, - сказал Силуанов в программе &quot;Эффект Санчеса&quot; на телеканале RT International.Россияне подхватили и успешно развивают тот бизнес, иностранные участники которого ушли по тем или иным политическим соображениям, отметил Силуанов. Говоря о возврате иностранного бизнеса в РФ, он добавил, что это не должно идти в ущерб тем инвестициям, которые были сделаны отечественными предпринимателями в те или иные сектора, подчеркнул министр."Приходи - конкурируй, я бы так сказал. Да, пожалуйста. Мы рады любым инвестициям, и конкуренция - это всегда двигатель в пользу потребителя. Поэтому мы говорим, что ждем инвестиций, и, кстати, договорились, что если они будут приходить, то все те ограничения для потоков капитала, которые сегодня есть в России, не будут распространяться на новые инвестиции. Пожалуйста, работай здесь, забирай их себе, выводи. Это главный принцип, которым мы руководствуемся", - сказал он.В мае Силуанов заявил, что компании "Вкусно - и точка" нужно создать благоприятные условия для дальнейшей работы.
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mcdonald's corporation, антон силуанов, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), россия, общество, экономика
McDonald's Corporation, Антон Силуанов, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Россия, Общество, Экономика
Силуанов поделился впечатлениями от посещения "Вкусно и точка"

Силуанов рассказал, что был во "Вкусно и точка": стало вкуснее, чем в McDonald's

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПродукция ресторана быстрого питания "Вкусно и точка"
Продукция ресторана быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Продукция ресторана быстрого питания "Вкусно и точка". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Во "Вкусно - и точка" стало вкуснее, чем в McDonald's, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«

"Если говорить о McDonald's, то у нас сейчас такая же сеть, только называется "Вкусно - и точка" - российский McDonald's. Я, кстати говоря, там бывал, и мне кажется, что стало вкуснее", - сказал Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT International.

Россияне подхватили и успешно развивают тот бизнес, иностранные участники которого ушли по тем или иным политическим соображениям, отметил Силуанов. Говоря о возврате иностранного бизнеса в РФ, он добавил, что это не должно идти в ущерб тем инвестициям, которые были сделаны отечественными предпринимателями в те или иные сектора, подчеркнул министр.
"Приходи - конкурируй, я бы так сказал. Да, пожалуйста. Мы рады любым инвестициям, и конкуренция - это всегда двигатель в пользу потребителя. Поэтому мы говорим, что ждем инвестиций, и, кстати, договорились, что если они будут приходить, то все те ограничения для потоков капитала, которые сегодня есть в России, не будут распространяться на новые инвестиции. Пожалуйста, работай здесь, забирай их себе, выводи. Это главный принцип, которым мы руководствуемся", - сказал он.
В мае Силуанов заявил, что компании "Вкусно - и точка" нужно создать благоприятные условия для дальнейшей работы.
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McDonald's CorporationАнтон Силуанов"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)РоссияОбществоЭкономика
 
 
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