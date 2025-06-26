https://ria.ru/20250626/siluanov-2025647891.html

В России нет рецессии, заявил Силуанов

В России нет рецессии, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.06.2025

В России нет рецессии, заявил Силуанов

Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат —... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-26T18:47:00+03:00

2025-06-26T18:47:00+03:00

2025-06-27T00:26:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат — инфляция сократилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT international."У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики", — ответил Силуанов на вопрос, действительно ли Россия столкнется с периодом рецессии и как на ней это отразится.Как пояснил министр, быстрый рост ряда отраслей привел к ускорению инфляции, поэтом ЦБ вместе с Минфином принял меры по целенаправленному охлаждению экономики.При этом глава Минфина отметил, что в первом квартале рост ВВП составил полтора процента, в апреле — 1,9 процента, поэтому речь о рецессии не идет. В то же время принятые меры дали свой результат — инфляция сократилась и за последний месяц в годовом выражении составила четыре-пять процентов."То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП", - отметил Силуанов.Министр добавил, это значит, что кредит будет доступнее, опять появится аппетит у бизнеса к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития "к нашей цели". "Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024205571.html

https://ria.ru/20250620/kompanii-2024137480.html

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экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)