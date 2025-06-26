Рейтинг@Mail.ru
В России нет рецессии, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 26.06.2025 (обновлено: 00:26 27.06.2025)
https://ria.ru/20250626/siluanov-2025647891.html
В России нет рецессии, заявил Силуанов
В России нет рецессии, заявил Силуанов - РИА Новости, 27.06.2025
В России нет рецессии, заявил Силуанов
Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат —... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-26T18:47:00+03:00
2025-06-27T00:26:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023873055_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_011553dfa497c9e764dba6eed592f142.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат — инфляция сократилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT international."У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики", — ответил Силуанов на вопрос, действительно ли Россия столкнется с периодом рецессии и как на ней это отразится.Как пояснил министр, быстрый рост ряда отраслей привел к ускорению инфляции, поэтом ЦБ вместе с Минфином принял меры по целенаправленному охлаждению экономики.При этом глава Минфина отметил, что в первом квартале рост ВВП составил полтора процента, в апреле — 1,9 процента, поэтому речь о рецессии не идет. В то же время принятые меры дали свой результат — инфляция сократилась и за последний месяц в годовом выражении составила четыре-пять процентов."То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП", - отметил Силуанов.Министр добавил, это значит, что кредит будет доступнее, опять появится аппетит у бизнеса к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития "к нашей цели". "Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250620/vozvraschenie-2024205571.html
https://ria.ru/20250620/kompanii-2024137480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023873055_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_2db20f518de8af62d866c6666d20864e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России нет рецессии, заявил Силуанов

Силуанов: в РФ не рецессия, а плановое охлаждение экономики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рецессии в России нет, сейчас есть плановое охлаждение экономики, а меры, принятые в рамках бюджета и денежно-кредитной политики ЦБ, дали свой результат — инфляция сократилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в программе "Эффект Санчеса" на телеканале RT international.
"У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики", — ответил Силуанов на вопрос, действительно ли Россия столкнется с периодом рецессии и как на ней это отразится.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Силуанов высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
20 июня, 13:30
Как пояснил министр, быстрый рост ряда отраслей привел к ускорению инфляции, поэтом ЦБ вместе с Минфином принял меры по целенаправленному охлаждению экономики.
При этом глава Минфина отметил, что в первом квартале рост ВВП составил полтора процента, в апреле — 1,9 процента, поэтому речь о рецессии не идет. В то же время принятые меры дали свой результат — инфляция сократилась и за последний месяц в годовом выражении составила четыре-пять процентов.
"То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП", - отметил Силуанов.
Министр добавил, это значит, что кредит будет доступнее, опять появится аппетит у бизнеса к новым инвестициям, и Россия будет постепенно выходить из более низких темпов экономического развития "к нашей цели". "Наша цель — это расти на уровне не ниже мировых темпов роста", - подчеркнул министр.
Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Силуанов рассказал, какие госкомпании войдут в перечень приватизации
20 июня, 10:59
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала