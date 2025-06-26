https://ria.ru/20250626/shkola-2025556280.html

Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение

Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение - РИА Новости, 26.06.2025

Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение

Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение в рамках эксперимента, который коснется нескольких регионов России, сообщается в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:04:00+03:00

2025-06-26T14:04:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение в рамках эксперимента, который коснется нескольких регионов России, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения РФ. "Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации", - говорится в сообщении. С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся. Итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью. Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей.

https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2024846584.html

https://ria.ru/20250620/uchitelya-2024089847.html

россия

тульская область

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общество, россия, тульская область, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование