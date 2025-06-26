Рейтинг@Mail.ru
Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 26.06.2025 (обновлено: 14:53 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/shkola-2025556280.html
Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение
Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение - РИА Новости, 26.06.2025
Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение
Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение в рамках эксперимента, который коснется нескольких регионов России, сообщается в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:04:00+03:00
2025-06-26T14:53:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение в рамках эксперимента, который коснется нескольких регионов России, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения РФ. "Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации", - говорится в сообщении. С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся. Итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью. Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей.
https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2024846584.html
https://ria.ru/20250620/uchitelya-2024089847.html
россия
тульская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тульская область, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение

Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение в школах

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Классному руководителю могут дать право выставлять оценку за поведение в рамках эксперимента, который коснется нескольких регионов России, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения РФ.
"Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации", - говорится в сообщении.
Будущее российского спорта, развитие образования и новинки в области ИИ. Интервью вице-премьера Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Дмитрий Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться
24 июня, 11:00
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся. Итоги пилотного проекта, включая промежуточные результаты, а также целесообразность дальнейшего введения такой оценки в остальных регионах, обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью.
Предварительное изучение опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы, такие как критерии оценки, нагрузка на учителей.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, заявил Кравцов
20 июня, 07:28
 
ОбществоРоссияТульская областьЛуганская Народная РеспубликаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала