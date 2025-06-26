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Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах
Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах - РИА Новости, 26.06.2025
Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах
В России выбрали 84 школы для проведения эксперимента по выставлению оценки за поведение, сообщило Минпросвещения в Telegram-канале. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:03:00+03:00
2025-06-26T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В России выбрали 84 школы для проведения эксперимента по выставлению оценки за поведение, сообщило Минпросвещения в Telegram-канале. "С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации", — говорится в заявлении. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Право выставлять оценку за поведение могут дать классному руководителю. Затем итоги, включая промежуточные результаты, обсудят с профессиональным сообществом и родителями. Они также оценят целесообразность дальнейшего расширения проекта на другие регионы. Опыт в пилотных регионах покажет, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.
https://ria.ru/20250624/zakonoproekt-2025208874.html
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения рассказало о проекте системы оценок поведения в школах
Для эксперимента по выставлению оценки за поведение выбрали 84 российские школы