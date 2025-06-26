https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html

Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями

Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями - РИА Новости, 26.06.2025

Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями

Мужчина, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", не стал общаться с его родителями, заявил журналистам отец мальчика. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:23:00+03:00

2025-06-26T17:23:00+03:00

2025-06-26T17:24:00+03:00

происшествия

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московская область (подмосковье)

каир (город)

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", не стал общаться с его родителями, заявил журналистам отец мальчика. Он пришел к суду, но не стал заходить на заседание, чтобы лишний раз не видеть обвиняемого. Мать ребенка сейчас находится с ним в больнице. "Он не человек, он сатана, он шайтан. Не хочу его видеть, я его в СК уже видел. Он не хотел с нами разговаривать", - сказал отец мальчика. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

россия

московская область (подмосковье)

каир (город)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), каир (город), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)