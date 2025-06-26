Рейтинг@Mail.ru
Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 26.06.2025 (обновлено: 17:24 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html
Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями
Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями - РИА Новости, 26.06.2025
Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями
Мужчина, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", не стал общаться с его родителями, заявил журналистам отец мальчика. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:23:00+03:00
2025-06-26T17:24:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
каир (город)
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025587172_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_7bde651597366f282975013351b10d64.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", не стал общаться с его родителями, заявил журналистам отец мальчика. Он пришел к суду, но не стал заходить на заседание, чтобы лишний раз не видеть обвиняемого. Мать ребенка сейчас находится с ним в больнице. "Он не человек, он сатана, он шайтан. Не хочу его видеть, я его в СК уже видел. Он не хотел с нами разговаривать", - сказал отец мальчика. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
россия
московская область (подмосковье)
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025587172_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd29cc6f9609c85f445953888af792f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), каир (город), шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Каир (город), Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Бросивший ребенка об пол в Шереметьево не стал разговаривать с родителями

Мужчина, бросивший ребенка об пол Шереметьево, не стал общаться с его родителями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Гражданин Белоруссии Владимир Витиков, бросивший на пол ребенка в аэропорту Шереметьево, в Химкинском городском суде Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", не стал общаться с его родителями, заявил журналистам отец мальчика.
Он пришел к суду, но не стал заходить на заседание, чтобы лишний раз не видеть обвиняемого. Мать ребенка сейчас находится с ним в больнице.
"Он не человек, он сатана, он шайтан. Не хочу его видеть, я его в СК уже видел. Он не хотел с нами разговаривать", - сказал отец мальчика.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Все было ясно за 5 часов до": трагедии в Шереметьево можно было избежать
25 июня, 18:40
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Каир (город)Шереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала