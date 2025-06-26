https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025609497.html
Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел
Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел - РИА Новости, 26.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел
Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:11:00+03:00
2025-06-26T17:11:00+03:00
2025-06-26T17:11:00+03:00
происшествия
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы. "Уже да", - ответил он на вопрос журналистов. Он добавил, что у него есть две дочери, одной из которых два года. На остальные вопросы ему запретила отвечать адвокат. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в Шереметьево мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250624/rebenok-2025085157.html
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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел
Бросивший ребенка в "Шереметьево" мужчина заявил, что уже протрезвел