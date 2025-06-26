https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025609497.html

Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел

Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел - РИА Новости, 26.06.2025

Мужчина, бросивший ребенка в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел

Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:11:00+03:00

2025-06-26T17:11:00+03:00

2025-06-26T17:11:00+03:00

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Мужчина, бросивший ребенка об пол в Шереметьево, заявил, что уже протрезвел, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы. "Уже да", - ответил он на вопрос журналистов. Он добавил, что у него есть две дочери, одной из которых два года. На остальные вопросы ему запретила отвечать адвокат. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в Шереметьево мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.

https://ria.ru/20250624/rebenok-2025085157.html

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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)