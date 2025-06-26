https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025589030.html

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину - РИА Новости, 26.06.2025

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину

Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:01:00+03:00

2025-06-26T16:01:00+03:00

2025-06-26T16:12:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b33501ee8b03fa029f03245cfb069d87.jpg

ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы."Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном", - сказала следователь в суде.Согласно оглашенным судьей материалам, "Витиков привлечен в качестве обвиняемого по части 30 и статье 105 УК РФ" - обвиняется в покушении на убийство.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда Мужчина, который в аэропорту Шереметьево, будучи под наркотиками, бросил двухлетнего ребенка с силой о пол, признал свою вину и раскаялся, сообщил следователь в суде. Кроме того, этот мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. 2025-06-26T16:01 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)