https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025589030.html
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину - РИА Новости, 26.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину
Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:01:00+03:00
2025-06-26T16:01:00+03:00
2025-06-26T16:12:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн - РИА Новости. Владимир Витиков, бросивший ребенка об пол в "Шереметьево", признал вину и раскаялся, передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского суда Москвы."Задержанный признал вину и раскаялся в содеянном", - сказала следователь в суде.Согласно оглашенным судьей материалам, "Витиков привлечен в качестве обвиняемого по части 30 и статье 105 УК РФ" - обвиняется в покушении на убийство.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира.В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
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Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда
Мужчина, который в аэропорту Шереметьево, будучи под наркотиками, бросил двухлетнего ребенка с силой о пол, признал свою вину и раскаялся, сообщил следователь в суде.
Кроме того, этот мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении.
2025-06-26T16:01
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РИА Новости
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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, признал вину и раскаялся