https://ria.ru/20250626/sgk-2025663720.html
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске - РИА Новости, 26.06.2025
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске
В Красноярске закрыт последний теплоисточник в рамках программы по замещению неэкологичных котельных, сообщает пресс-служба СГК. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:53:00+03:00
2025-06-26T19:53:00+03:00
2025-06-26T19:53:00+03:00
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красноярский край
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Красноярске закрыт последний теплоисточник в рамках программы по замещению неэкологичных котельных, сообщает пресс-служба СГК. Компания реализует эту программу с 2018 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие". Котельная на улице Норильская стала 37-м объектом из запланированных к закрытию. Она начала свою работу в 1975 году. За годы работы износ оборудования достиг 75%, а очистные установки не соответствовали экологическим требованиям. Для перевода потребителей на мощности Красноярской ТЭЦ-2 энергетики построили 12 километров теплосетей. В отличие от старой котельной, ТЭЦ-2 оснащена современными электрофильтрами с эффективностью улавливания твердых частиц свыше 99%. Новые жилые микрорайоны, которые возведут в Октябрьском районе, также будут получать горячую воду и тепло от правобережной станции, которая обеспечит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку на окружающую среду. "Мы продолжим снижать нагрузку на атмосферу города за счет других не менее важных экологических проектов", – приводится в сообщении комментарий директора Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергея Иванова. В пресс-службе напомнили, что результатом работы, которую СГК выполняет в Красноярске, уже стало снижение выбросов на 11 тысяч тонн в год. Компания продолжает реализацию других экологических проектов: перевод домов частного сектора на электроотопление в рамках проекта "Новое тепло", развитие сети электрозарядных станций для автомобилей. В этом году СГК запускает второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, а в следующем завершит экологическую модернизацию ТЭЦ-1.
https://ria.ru/20250430/suek-2014418242.html
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красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске
В Красноярске СГК закрыла последнюю неэкологичную котельную
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Красноярске закрыт последний теплоисточник в рамках программы по замещению неэкологичных котельных, сообщает пресс-служба СГК.
Компания реализует эту программу с 2018 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие".
Котельная на улице Норильская стала 37-м объектом из запланированных к закрытию. Она начала свою работу в 1975 году. За годы работы износ оборудования достиг 75%, а очистные установки не соответствовали экологическим требованиям.
Для перевода потребителей на мощности Красноярской ТЭЦ-2 энергетики построили 12 километров теплосетей. В отличие от старой котельной, ТЭЦ-2 оснащена современными электрофильтрами с эффективностью улавливания твердых частиц свыше 99%. Новые жилые микрорайоны, которые возведут в Октябрьском районе, также будут получать горячую воду и тепло от правобережной станции, которая обеспечит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку на окружающую среду.
"Мы продолжим снижать нагрузку на атмосферу города за счет других не менее важных экологических проектов", – приводится в сообщении комментарий директора Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергея Иванова.
В пресс-службе напомнили, что результатом работы, которую СГК выполняет в Красноярске, уже стало снижение выбросов на 11 тысяч тонн в год. Компания продолжает реализацию других экологических проектов: перевод домов частного сектора на электроотопление в рамках проекта "Новое тепло", развитие сети электрозарядных станций для автомобилей. В этом году СГК запускает второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, а в следующем завершит экологическую модернизацию ТЭЦ-1.