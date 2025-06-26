Рейтинг@Mail.ru
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sgk-2025663720.html
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске - РИА Новости, 26.06.2025
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске
В Красноярске закрыт последний теплоисточник в рамках программы по замещению неэкологичных котельных, сообщает пресс-служба СГК. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:53:00+03:00
2025-06-26T19:53:00+03:00
красноярск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:55:3161:1833_1920x0_80_0_0_0caf3ea106f3169422e8ef6dea804be7.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Красноярске закрыт последний теплоисточник в рамках программы по замещению неэкологичных котельных, сообщает пресс-служба СГК. Компания реализует эту программу с 2018 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие". Котельная на улице Норильская стала 37-м объектом из запланированных к закрытию. Она начала свою работу в 1975 году. За годы работы износ оборудования достиг 75%, а очистные установки не соответствовали экологическим требованиям. Для перевода потребителей на мощности Красноярской ТЭЦ-2 энергетики построили 12 километров теплосетей. В отличие от старой котельной, ТЭЦ-2 оснащена современными электрофильтрами с эффективностью улавливания твердых частиц свыше 99%. Новые жилые микрорайоны, которые возведут в Октябрьском районе, также будут получать горячую воду и тепло от правобережной станции, которая обеспечит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку на окружающую среду. "Мы продолжим снижать нагрузку на атмосферу города за счет других не менее важных экологических проектов", – приводится в сообщении комментарий директора Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергея Иванова. В пресс-службе напомнили, что результатом работы, которую СГК выполняет в Красноярске, уже стало снижение выбросов на 11 тысяч тонн в год. Компания продолжает реализацию других экологических проектов: перевод домов частного сектора на электроотопление в рамках проекта "Новое тепло", развитие сети электрозарядных станций для автомобилей. В этом году СГК запускает второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, а в следующем завершит экологическую модернизацию ТЭЦ-1.
https://ria.ru/20250430/suek-2014418242.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994036612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75ab1efd7d6be4adc6c27c93c455b86c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, красноярский край
Красноярск, Красноярский край
СГК завершила программу по замещению неэкологичных котельных в Красноярске

В Красноярске СГК закрыла последнюю неэкологичную котельную

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Красноярске закрыт последний теплоисточник в рамках программы по замещению неэкологичных котельных, сообщает пресс-служба СГК.
Компания реализует эту программу с 2018 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие".
Котельная на улице Норильская стала 37-м объектом из запланированных к закрытию. Она начала свою работу в 1975 году. За годы работы износ оборудования достиг 75%, а очистные установки не соответствовали экологическим требованиям.
Для перевода потребителей на мощности Красноярской ТЭЦ-2 энергетики построили 12 километров теплосетей. В отличие от старой котельной, ТЭЦ-2 оснащена современными электрофильтрами с эффективностью улавливания твердых частиц свыше 99%. Новые жилые микрорайоны, которые возведут в Октябрьском районе, также будут получать горячую воду и тепло от правобережной станции, которая обеспечит надежность теплоснабжения и снизит нагрузку на окружающую среду.
"Мы продолжим снижать нагрузку на атмосферу города за счет других не менее важных экологических проектов", – приводится в сообщении комментарий директора Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергея Иванова.
В пресс-службе напомнили, что результатом работы, которую СГК выполняет в Красноярске, уже стало снижение выбросов на 11 тысяч тонн в год. Компания продолжает реализацию других экологических проектов: перевод домов частного сектора на электроотопление в рамках проекта "Новое тепло", развитие сети электрозарядных станций для автомобилей. В этом году СГК запускает второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, а в следующем завершит экологическую модернизацию ТЭЦ-1.
Бородинский разрез - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
На Бородинском разрезе СУЭК с начала эксплуатации добыто 1,2 млрд тонн угля
30 апреля, 16:39
 
КрасноярскКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала