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Компания из Краснодарского края получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 26.06.2025
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18:41 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sertifikat-2025646106.html
Компания из Краснодарского края получила сертификат "Сделано в России"
Компания из Краснодарского края получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 26.06.2025
Компания из Краснодарского края получила сертификат "Сделано в России"
Краснодарский производитель текстильной продукции пополнил ряды участников системы маркировки "Сделано в России". Компания получила сертификат от Российского... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:41:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
экономика
россия
краснодарский край
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Краснодарский производитель текстильной продукции пополнил ряды участников системы маркировки "Сделано в России". Компания получила сертификат от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) на производимую одежду санитарного назначения (медицинская нестерильная многоразового использования мужская и женская из хлопчатобумажных и смешанных тканей), сообщает центр."Предприятие основано в 2007 году и за время своей работы выросло из небольшого цеха в современную фабрику. В ассортименте компании представлены подушки, одеяла, постельное белье, наматрасники, беспружинные матрацы, полотенца, халаты и столовое белье. Продукция успешно реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - говорится в сообщении.Внешнеэкономическая деятельность компании началась в 2019 году. За это время география поставок расширилась с одной страны до пяти: Абхазия, Грузия, Армения, Киргизия и Белоруссия. Наибольший спрос наблюдается в Абхазии. В планах компании – выход на рынок Узбекистана.Особую нишу на рынке занимает производимая компанией одежда санитарного назначения, которая находит применение в медицине, сфере HoReCa, гостиничном бизнесе и детских дошкольных учреждениях. Высокое качество сырья и эргономичные модели делают продукцию компании привлекательной для потребителей.Сотрудничество с Российским экспортным центром позволило компании значительно расширить возможности для развития. Участие в выставках и бизнес-миссиях, использование других сервисов платформы "Мой экспорт" способствовали увеличению выручки предприятия на 135%.Руководство компании отмечает, что государственная поддержка, в том числе со стороны Краснодарского края, является ключевым фактором успешного развития бизнеса."Мы работаем, чтобы вы отдыхали. И хотим, чтобы наша продукция, отмеченная знаком качества "Сделано в России", служила людям во благо их здоровья и комфорта", - подчеркивает основатель компании.Как отмечают в РЭЦ, программа "Сделано в России" не только способствует увеличению продаж и узнаваемости российских производителей, но и передает культурные коды страны, ее ценности и традиции. Логотип "Сделано в России" ("птичка") становится символом качества и надежности, формируя положительные ассоциации с Россией в глазах мирового сообщества.Для участия в программе необходимо пройти процедуру добровольной сертификации, заполнив анкету на сайте РЭЦ. Важно отметить, что программа осуществляется в партнерстве с ведущими организациями, такими как Роскачество, Роспатент и Росстандарт, что гарантирует качество и защиту интеллектуальных прав для всех участников. Координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр.
https://ria.ru/20250626/marokko-2025515853.html
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экономика, россия, краснодарский край, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Краснодарский край, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Компания из Краснодарского края получила сертификат "Сделано в России"

РЭЦ: производитель из Краснодарского края получил сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Краснодарский производитель текстильной продукции пополнил ряды участников системы маркировки "Сделано в России". Компания получила сертификат от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) на производимую одежду санитарного назначения (медицинская нестерильная многоразового использования мужская и женская из хлопчатобумажных и смешанных тканей), сообщает центр.
"Предприятие основано в 2007 году и за время своей работы выросло из небольшого цеха в современную фабрику. В ассортименте компании представлены подушки, одеяла, постельное белье, наматрасники, беспружинные матрацы, полотенца, халаты и столовое белье. Продукция успешно реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - говорится в сообщении.
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Внешнеэкономическая деятельность компании началась в 2019 году. За это время география поставок расширилась с одной страны до пяти: Абхазия, Грузия, Армения, Киргизия и Белоруссия. Наибольший спрос наблюдается в Абхазии. В планах компании – выход на рынок Узбекистана.
Особую нишу на рынке занимает производимая компанией одежда санитарного назначения, которая находит применение в медицине, сфере HoReCa, гостиничном бизнесе и детских дошкольных учреждениях. Высокое качество сырья и эргономичные модели делают продукцию компании привлекательной для потребителей.
Сотрудничество с Российским экспортным центром позволило компании значительно расширить возможности для развития. Участие в выставках и бизнес-миссиях, использование других сервисов платформы "Мой экспорт" способствовали увеличению выручки предприятия на 135%.
Руководство компании отмечает, что государственная поддержка, в том числе со стороны Краснодарского края, является ключевым фактором успешного развития бизнеса.
"Мы работаем, чтобы вы отдыхали. И хотим, чтобы наша продукция, отмеченная знаком качества "Сделано в России", служила людям во благо их здоровья и комфорта", - подчеркивает основатель компании.
Как отмечают в РЭЦ, программа "Сделано в России" не только способствует увеличению продаж и узнаваемости российских производителей, но и передает культурные коды страны, ее ценности и традиции. Логотип "Сделано в России" ("птичка") становится символом качества и надежности, формируя положительные ассоциации с Россией в глазах мирового сообщества.
Для участия в программе необходимо пройти процедуру добровольной сертификации, заполнив анкету на сайте РЭЦ. Важно отметить, что программа осуществляется в партнерстве с ведущими организациями, такими как Роскачество, Роспатент и Росстандарт, что гарантирует качество и защиту интеллектуальных прав для всех участников. Координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр.
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ЭкономикаРоссияКраснодарский крайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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