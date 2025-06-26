https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025517808.html

Санкции в отношении России не работают, заявил Фицо

Санкции в отношении России не работают, заявил Фицо - РИА Новости, 26.06.2025

Санкции в отношении России не работают, заявил Фицо

Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:26:00+03:00

2025-06-26T11:26:00+03:00

2025-06-26T11:26:00+03:00

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словакия

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евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Санкционная политика имеет смысл тогда, когда она работает… В отношении такой страны, как Россия, санкции просто не работают", - сказал Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам перед отъездом на саммит Европейского союза в Брюсселе в четверг. По словам Фицо, конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем. "Сколько этих пакетов (санкций - ред.) нужно, чтобы мы поняли, что они не работают?... У нас (на столе - ред.) уже 18-й паке,т и до сих пор ничего… Так я бы задумался, у нас что, будет 74-й пакет санкций, а русские так и будут идти вперед? Очевидно, что в военном отношении Украина полностью проигрывает",- заключил словацкий премьер. Ранее в четверг Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250624/slovakiya-2025086586.html

https://ria.ru/20250624/slovakija-2025124328.html

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россия, словакия, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии