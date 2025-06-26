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Лукашенко призвал завершить формирование общего финансового рынка в ЕАЭС
Лукашенко призвал завершить формирование общего финансового рынка в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко призвал завершить формирование общего финансового рынка в ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:50:00+03:00
2025-06-26T18:50:00+03:00
2025-06-26T18:50:00+03:00
экономика
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минск
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка. "Еще один катализатор роста через сферу услуг - финансовая интеграция. В "ЕАЭС 2.0" инвестиции должны пересекать границы, создавая новые возможности. Необходимо в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка, подписать и ратифицировать соглашение о стандартизированной лицензии банковских и страховых секторов, о взаимном доступе участников финансового рынка", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
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экономика, белоруссия, минск, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко призвал завершить формирование общего финансового рынка в ЕАЭС
Лукашенко призвал скорее завершить создание общего финансового рынка в ЕАЭС