https://ria.ru/20250626/rostekh-2025631584.html

"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году

"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году - РИА Новости, 26.06.2025

"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году

"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:04:00+03:00

2025-06-26T18:04:00+03:00

2025-06-26T18:11:00+03:00

ростех

мс-21

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов, говорится в сообщении госкорпорации."Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство - на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.

https://ria.ru/20250528/mc21-2019477618.html

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ростех, мс-21, общество