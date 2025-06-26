Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 26.06.2025 (обновлено: 18:11 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/rostekh-2025631584.html
"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году
"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году - РИА Новости, 26.06.2025
"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году
"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:04:00+03:00
2025-06-26T18:11:00+03:00
ростех
мс-21
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013979605_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_6e336a59be71e44ff1ca162bfbd7765c.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов, говорится в сообщении госкорпорации."Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство - на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
https://ria.ru/20250528/mc21-2019477618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013979605_59:0:1197:853_1920x0_80_0_0_598eb96165282bc0589c65e971721766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростех, мс-21, общество
Ростех, МС-21, Общество
"Ростех" ожидает, что МС-21 поступит авиакомпаниям в 2026 году

"Ростех": МС-21 должен поступить авиакомпаниям в 2026 году

© Фото : Ростех/TelegramСамолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Ростех/Telegram
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находится более 20 бортов, говорится в сообщении госкорпорации.
"Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях. Поэтому параллельно с сертификацией готовим серийное производство - на заводе в разной степени готовности находится уже более 20 бортов. Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко.
Самолет МС-21 в ангаре в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Ростехе назвали самолет МС-21 символом преодоления санкций
28 мая, 08:14
 
РостехМС-21Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала