https://ria.ru/20250626/rossiya-2025675711.html

Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник

Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025

Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:29:00+03:00

2025-06-26T21:29:00+03:00

2025-06-26T21:29:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

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генеральная прокуратура рф

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. В четверг Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомедову об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт", сообщила объединенная пресс-служба судов республики. "В суде Магомедов не оспаривал иск, сказал, что готов вернуть все имущество, которое Генпрокуратура требовала обратить в доход государства", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html

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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, дагнефтепродукт, генеральная прокуратура рф