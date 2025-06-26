https://ria.ru/20250626/rossiya-2025675711.html
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:29:00+03:00
2025-06-26T21:29:00+03:00
2025-06-26T21:29:00+03:00
происшествия
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махачкала
россия
дагнефтепродукт
генеральная прокуратура рф
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. В четверг Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомедову об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт", сообщила объединенная пресс-служба судов республики. "В суде Магомедов не оспаривал иск, сказал, что готов вернуть все имущество, которое Генпрокуратура требовала обратить в доход государства", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, дагнефтепродукт, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Дагнефтепродукт, Генеральная прокуратура РФ
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
Госсекретарь Дагестана Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество