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Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
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21:29 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025675711.html
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник
Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:29:00+03:00
2025-06-26T21:29:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
дагнефтепродукт
генеральная прокуратура рф
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. В четверг Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомедову об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт", сообщила объединенная пресс-служба судов республики. "В суде Магомедов не оспаривал иск, сказал, что готов вернуть все имущество, которое Генпрокуратура требовала обратить в доход государства", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, дагнефтепродукт, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Дагнефтепродукт, Генеральная прокуратура РФ
Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник

Госсекретарь Дагестана Магомедов готов вернуть незаконно полученное имущество

© РИА Новости / Сергей Расулов | Перейти в медиабанкМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
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Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов в суде заявил, что готов вернуть незаконно полученное имущество, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
В четверг Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Магомедову об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт", сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"В суде Магомедов не оспаривал иск, сказал, что готов вернуть все имущество, которое Генпрокуратура требовала обратить в доход государства", - сказал собеседник агентства.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаРоссияДагнефтепродуктГенеральная прокуратура РФ
 
 
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