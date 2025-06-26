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Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России - РИА Новости, 27.06.2025
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18:49 26.06.2025 (обновлено: 01:23 27.06.2025)
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025648562.html
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России - РИА Новости, 27.06.2025
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России
Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты в подходах Европейского союза в отношении России и Израиля, его слова приводит портал... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-26T18:49:00+03:00
2025-06-27T01:23:00+03:00
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испания
израиль
педро санчес
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты в подходах Европейского союза в отношении России и Израиля, его слова приводит портал Infobae."Нет никакого смысла вводить 18-й пакет санкций против России, &lt;…&gt; пока Европа, следуя двойным стандартам, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает вторую статью об уважении прав человека", — отметил он.Упоминание о продолжении работы над новым санкционным пакетом было включено в выводы по итогам европейского саммита, которые приняли 26 из 27 стран-членов ЕС. Одна страна не присоединилась к этому заявлению. Ранее украинскую часть итоговых заявлений европейских саммитов отказывалась утверждать Венгрия.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
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россия, испания, израиль, педро санчес, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Испания, Израиль, Педро Санчес, Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток, В мире, Санкции в отношении России
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России

Премьер Испании указал на двойные стандарты в подходах ЕС к России и Израилю

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты в подходах Европейского союза в отношении России и Израиля, его слова приводит портал Infobae.
"Нет никакого смысла вводить 18-й пакет санкций против России, <…> пока Европа, следуя двойным стандартам, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает вторую статью об уважении прав человека", — отметил он.
Упоминание о продолжении работы над новым санкционным пакетом было включено в выводы по итогам европейского саммита, которые приняли 26 из 27 стран-членов ЕС. Одна страна не присоединилась к этому заявлению. Ранее украинскую часть итоговых заявлений европейских саммитов отказывалась утверждать Венгрия.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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РоссияИспанияИзраильПедро СанчесЕвросоюзЕврокомиссияСеверный потокВ миреСанкции в отношении России
 
 
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