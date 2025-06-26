https://ria.ru/20250626/rossiya-2025648562.html
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России - РИА Новости, 27.06.2025
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России
Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты в подходах Европейского союза в отношении России и Израиля, его слова приводит портал... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-26T18:49:00+03:00
2025-06-26T18:49:00+03:00
2025-06-27T01:23:00+03:00
россия
испания
израиль
педро санчес
евросоюз
еврокомиссия
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал двойные стандарты в подходах Европейского союза в отношении России и Израиля, его слова приводит портал Infobae."Нет никакого смысла вводить 18-й пакет санкций против России, <…> пока Европа, следуя двойным стандартам, даже не способна приостановить действие соглашения об ассоциации, когда в данном случае Израиль грубо нарушает вторую статью об уважении прав человека", — отметил он.Упоминание о продолжении работы над новым санкционным пакетом было включено в выводы по итогам европейского саммита, которые приняли 26 из 27 стран-членов ЕС. Одна страна не присоединилась к этому заявлению. Ранее украинскую часть итоговых заявлений европейских саммитов отказывалась утверждать Венгрия.
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
россия
испания
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, испания, израиль, педро санчес, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Испания, Израиль, Педро Санчес, Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток, В мире, Санкции в отношении России
Премьер Испании набросился на ЕС с обвинениями из-за России
Премьер Испании указал на двойные стандарты в подходах ЕС к России и Израилю