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МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания
МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания - РИА Новости, 26.06.2025
МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания
Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:02:00+03:00
2025-06-26T18:02:00+03:00
2025-06-26T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе"."Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование", — рассказали в госкорпорации.Отечественного производства теперь стали:Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском.
https://ria.ru/20250417/samolet-2011917021.html
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ростех, безопасность, мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, иркутск, технологии, общество
Ростех, Безопасность, МС-21, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Жуковский, Иркутск, Технологии, Общество
МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания
МС-21 с новыми российскими системами приступил к сертификационным испытаниям