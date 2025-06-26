https://ria.ru/20250626/rossiya-2025630225.html

МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания

МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания - РИА Новости, 26.06.2025

МС-21 с новыми российскими системами начал сертификационные испытания

Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе". РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:02:00+03:00

2025-06-26T18:02:00+03:00

2025-06-26T18:41:00+03:00

ростех

безопасность

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жуковский

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям в Жуковском, сообщили в "Ростехе"."Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО "Яковлев" с российскими системами и агрегатами приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование", — рассказали в госкорпорации.Отечественного производства теперь стали:Российские компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистем и шасси.Ранее, 7 мая, опытный образец частично импортозамещенного самолета МС-21 совершил первый беспосадочный перелет из Иркутска на аэродром в Жуковском.

https://ria.ru/20250417/samolet-2011917021.html

https://ria.ru/20250528/mc21-2019477618.html

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ростех, безопасность, мс-21, объединенная авиастроительная корпорация (оак), жуковский, иркутск, технологии, общество