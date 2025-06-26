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"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе - РИА Новости, 26.06.2025
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17:46 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025622730.html
"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе
"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе - РИА Новости, 26.06.2025
"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе
Прошедший саммит НАТО в Гааге стал победой для России, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:46:00+03:00
2025-06-26T17:46:00+03:00
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прошедший саммит НАТО в Гааге стал победой для России, пишет китайское издание NetEase."Этот саммит альянса стал проверкой терпения Запада. Большинство стран-участниц заявили о дальнейшей поддержке Украины, но разрыв между обещаниями и реальными действиями увеличивается. Предполагалось, что на саммите Трамп объявит об усилении поддержки, но Зеленский лишь услышал о ее "возможности". Для России это, несомненно, стратегическая победа: Москве выгодны такие "затягивания", лишающие Украину поддержки", — указывается в материале.Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.Как позднее сообщило агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, переговоры проходили без представителей прессы.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025582664.html
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РИА Новости
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в мире, россия, гаага, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Гаага, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе

NetEase: саммит НАТО стал победой для России

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прошедший саммит НАТО в Гааге стал победой для России, пишет китайское издание NetEase.
"Этот саммит альянса стал проверкой терпения Запада. Большинство стран-участниц заявили о дальнейшей поддержке Украины, но разрыв между обещаниями и реальными действиями увеличивается. Предполагалось, что на саммите Трамп объявит об усилении поддержки, но Зеленский лишь услышал о ее "возможности". Для России это, несомненно, стратегическая победа: Москве выгодны такие "затягивания", лишающие Украину поддержки", — указывается в материале.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"В тюрьму". Поляки пришли в ярость из-за наряда Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 15:38
Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.
Как позднее сообщило агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, переговоры проходили без представителей прессы.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Журналист пришел в недоумение после нового заявления Зеленского о России
Вчера, 16:12
 
В миреРоссияГаагаУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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