https://ria.ru/20250626/rossiya-2025622730.html

"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе

"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе - РИА Новости, 26.06.2025

"Победа для России". В Китае внезапно высказались о Зеленском и Трампе

Прошедший саммит НАТО в Гааге стал победой для России, пишет китайское издание NetEase. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:46:00+03:00

2025-06-26T17:46:00+03:00

2025-06-26T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прошедший саммит НАТО в Гааге стал победой для России, пишет китайское издание NetEase."Этот саммит альянса стал проверкой терпения Запада. Большинство стран-участниц заявили о дальнейшей поддержке Украины, но разрыв между обещаниями и реальными действиями увеличивается. Предполагалось, что на саммите Трамп объявит об усилении поддержки, но Зеленский лишь услышал о ее "возможности". Для России это, несомненно, стратегическая победа: Москве выгодны такие "затягивания", лишающие Украину поддержки", — указывается в материале.Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.Как позднее сообщило агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, переговоры проходили без представителей прессы.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита старались держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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