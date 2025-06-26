https://ria.ru/20250626/rossiya-2025595764.html

Россия не угрожает НАТО ни при Трампе, ни после него, заявил Ульянов

Россия не угрожает НАТО ни при Трампе, ни после него, заявил Ульянов - РИА Новости, 26.06.2025

Россия не угрожает НАТО ни при Трампе, ни после него, заявил Ульянов

Россия не представляет угрозы для НАТО ни при американском президенте Дональде Трампе, ни после него, разговоры об этом абсурдны, заявил постпред РФ при... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:25:00+03:00

2025-06-26T16:25:00+03:00

2025-06-26T16:25:00+03:00

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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Россия не представляет угрозы для НАТО ни при американском президенте Дональде Трампе, ни после него, разговоры об этом абсурдны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Газета Washington Post в четверг сообщила, что Трамп на саммите НАТО в Гааге пообещал странам-участницам альянса, что Россия не нападет на них, пока он продолжает оставаться президентом. "По сообщению Washington Post, на саммите НАТО в Гааге Трамп заверил европейских союзников, что Россия не создает никакой угрозы для альянса, пока он остается президентом США. С этим нельзя не согласиться. Стоит только добавить, что Россия не собирается атаковать НАТО и после того, как Трамп уйдет в отставку", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат напомнил, что любые спекуляции на этот счет президент России Владимир Путин очень точно охарактеризовал как бред. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025132240.html

https://ria.ru/20250626/rolik-2025556781.html

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в мире, россия, гаага, сша, дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), нато