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Международные резервы России выросли на 0,6 процента за неделю

Международные резервы России выросли на 0,6 процента за неделю - РИА Новости, 26.06.2025

Международные резервы России выросли на 0,6 процента за неделю

Международные резервы России с 13 по 20 июня выросли на 0,6% и составили 687,2 миллиарда долларов, сообщает Банк России. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Международные резервы России с 13 по 20 июня выросли на 0,6% и составили 687,2 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 20 июня 2025 года составили 687,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,4 миллиарда долларов США, или на 0,6%, главным образом из-за положительной переоценки", — говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 13 июня международные резервы ЦБ составляли 682,8 миллиарда долларов.Международные резервы России за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, сша, мвф