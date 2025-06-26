https://ria.ru/20250626/rossiya-2025588480.html

В России запустили новое мобильное приложение для иностранцев

В России запустили новое мобильное приложение для иностранцев - РИА Новости, 26.06.2025

В России запустили новое мобильное приложение для иностранцев

Новое мобильное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать заявление на въезд в РФ и получить госуслуги на территории страны, стало... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:59:00+03:00

2025-06-26T15:59:00+03:00

2025-06-26T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новое мобильное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать заявление на въезд в РФ и получить госуслуги на территории страны, стало доступным для скачивания, сообщили РИА Новости в Минцифры. "Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store", - сказали в министерстве. Мобильное приложение доступно на семи языках - английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский и узбекский. В дальнейшем перечень услуг будет расширяться, отметили в Минцифры. Как объяснили в министерстве, при прохождении границы данные из заявления о въезде проверят, на их основе сформируют цифровой профиль иностранного гражданина, создадут СНИЛС и стандартную учетную запись "Госуслуг". В дальнейшем они пригодятся при оформлении российской сим-карты. Чтобы подать заявление о безвизовом въезде в Россию, иностранцу нужно зарегистрироваться в ruID - это можно сделать с помощью электронной почты. Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию необходимо указать цель поездки и свои данные, но в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы. Далее нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных. В министерстве добавили, что заявление могут не оформлять граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и члены их семей. С 1 декабря 2024 года в России идет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы России. Первый этап проходит в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также в автопункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, где иностранцам нужно предоставлять фото лица и отпечатки пальцев. Второй этап начнется 30 июня 2025 года, тогда режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. А иностранные граждане смогут сами подать заявление с информацией о визите в Россию в приложении ruID.

https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

https://ria.ru/20250620/grigorenko-2024136857.html

россия

белоруссия

оренбургская область

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технологии, россия, белоруссия, оренбургская область, google, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), общество