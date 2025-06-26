В России запустили новое мобильное приложение для иностранцев
В России появилось новое мобильное приложение для иностранцев ruID
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новое мобильное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать заявление на въезд в РФ и получить госуслуги на территории страны, стало доступным для скачивания, сообщили РИА Новости в Минцифры.
"Запущено новое мультиязычное мобильное приложение для иностранцев ruID. С его помощью можно подать заявление о въезде в Россию и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в нашей стране. Скачать приложение можно в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store", - сказали в министерстве. Мобильное приложение доступно на семи языках - английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский и узбекский.
В дальнейшем перечень услуг будет расширяться, отметили в Минцифры.
Как объяснили в министерстве, при прохождении границы данные из заявления о въезде проверят, на их основе сформируют цифровой профиль иностранного гражданина, создадут СНИЛС и стандартную учетную запись "Госуслуг". В дальнейшем они пригодятся при оформлении российской сим-карты.
Чтобы подать заявление о безвизовом въезде в Россию, иностранцу нужно зарегистрироваться в ruID - это можно сделать с помощью электронной почты. Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию необходимо указать цель поездки и свои данные, но в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы. Далее нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.
В министерстве добавили, что заявление могут не оформлять граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и члены их семей.
С 1 декабря 2024 года в России идет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы России. Первый этап проходит в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также в автопункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, где иностранцам нужно предоставлять фото лица и отпечатки пальцев. Второй этап начнется 30 июня 2025 года, тогда режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. А иностранные граждане смогут сами подать заявление с информацией о визите в Россию в приложении ruID.