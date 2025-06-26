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Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 26.06.2025 (обновлено: 18:20 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025585539.html
Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков
Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков
Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:52:00+03:00
2025-06-26T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине с конфликтом Израиля и Ирана."Все-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации — этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — сказал он журналистам.Другие заявления Пескова:&quot;Сейчас мы занимаемся выполнением гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того как будут завершены все процедуры, о которых было оговорено, обмен, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда&quot;.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250626/znak-2025549915.html
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россия, украина, москва, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире, израиль, иран
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, В мире, Израиль, Иран

Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине с конфликтом Израиля и Ирана.
"Все-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации — этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — сказал он журналистам.

Спецпосланник США Стива Уиткоффа накануне заявил, что урегулирование ирано-израильского конфликта может повлиять на ситуацию вокруг Украины.

Другие заявления Пескова:

  • кризис на Украине несопоставим с конфликтом Израиля и Ирана;
  • Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали отношения Москвы и альянса контексте мнимых угроз от России;
  • эта мнимая угроза — выбивание денег из налогоплательщиков стран Запада;
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
New York Times назвала саммит НАТО зловещим знаком для Украины
Вчера, 13:41
  • предпосылка СВО всем хорошо известна: все началось с приближения НАТО к границам России;
  • Москва заинтересована в продолжении усилий США в содействии переговорам по Украине;
  • Москва объявит, когда будут подвижки по дате третьего раунда переговоров с Украиной, пока их нет.
«

"Сейчас мы занимаемся выполнением гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того как будут завершены все процедуры, о которых было оговорено, обмен, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО
Вчера, 14:34
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Россия как Иран: стратегия Запада вскрыта
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВ миреИзраильИран
 
 
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