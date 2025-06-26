Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков
© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине с конфликтом Израиля и Ирана.
"Все-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации — этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — сказал он журналистам.
Спецпосланник США Стива Уиткоффа накануне заявил, что урегулирование ирано-израильского конфликта может повлиять на ситуацию вокруг Украины.
Другие заявления Пескова:
- кризис на Украине несопоставим с конфликтом Израиля и Ирана;
- Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали отношения Москвы и альянса контексте мнимых угроз от России;
- эта мнимая угроза — выбивание денег из налогоплательщиков стран Запада;
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"Сейчас мы занимаемся выполнением гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того как будут завершены все процедуры, о которых было оговорено, обмен, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда".
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
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