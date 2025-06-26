https://ria.ru/20250626/rossiya-2025585539.html

Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков

Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025

Тезис Запада "мир через силу" неприменим к России, заявил Песков

Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:52:00+03:00

2025-06-26T15:52:00+03:00

2025-06-26T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тезис "мир через силу" вряд ли применим к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что нельзя сравнивать ситуацию на Украине с конфликтом Израиля и Ирана."Все-таки "мир через силу" в отношении Российской Федерации — этот тезис вряд ли применим, вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей", — сказал он журналистам.Другие заявления Пескова:"Сейчас мы занимаемся выполнением гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того как будут завершены все процедуры, о которых было оговорено, обмен, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда".Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

https://ria.ru/20250626/znak-2025549915.html

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украина

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израиль

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