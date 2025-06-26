https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html

"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО

"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО

Россию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году, объявленный на саммите альянса в Гааге, пишет бывший помощник... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:34:00+03:00

2025-06-26T14:34:00+03:00

2025-06-26T15:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году, объявленный на саммите альянса в Гааге, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль", — говорится в публикации.Газета The Telegraph в среду со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге сообщила, что страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году.В заявлении говорится, что участники альянса обязались направлять пять процентов ВВП на оборону к 2035 году.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.

https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html

https://ria.ru/20250626/gaaga-2025538577.html

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в мире, гаага, россия, украина, министерство обороны сша, нато