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"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
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14:34 26.06.2025 (обновлено: 15:12 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО
Россию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году, объявленный на саммите альянса в Гааге, пишет бывший помощник... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:34:00+03:00
2025-06-26T15:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году, объявленный на саммите альянса в Гааге, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль", — говорится в публикации.Газета The Telegraph в среду со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге сообщила, что страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году.В заявлении говорится, что участники альянса обязались направлять пять процентов ВВП на оборону к 2035 году.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html
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в мире, гаага, россия, украина, министерство обороны сша, нато
В мире, Гаага, Россия, Украина, Министерство обороны США, НАТО
"Не напугает". В США неожиданно высказались о России после саммита НАТО

Брайен: пересмотр траектории и баланса расходов на оборону НАТО не напугает РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россию не напугает пересмотр траектории и баланса расходов на оборону НАТО в 2029 году, объявленный на саммите альянса в Гааге, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"Генсек заявил, что НАТО пересмотрит траекторию и баланс расходов на оборону альянса в 2029 году, или же через четыре года. Это не напугает Кремль", — говорится в публикации.
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Газета The Telegraph в среду со ссылкой на текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге сообщила, что страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году.
В заявлении говорится, что участники альянса обязались направлять пять процентов ВВП на оборону к 2035 году.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
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