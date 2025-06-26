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Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев - РИА Новости, 26.06.2025
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12:45 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025536678.html
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев - РИА Новости, 26.06.2025
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев
У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:45:00+03:00
2025-06-26T12:45:00+03:00
россия
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ходе эфира телеканала "Россия 24" ведущий, сославшись на информацию СМИ, сообщил, что звучат заявления от некоторых европейских политиков о том, что нужно по аналогии с Ираном решить вопрос с конфликтом на Украине. "Если имеются в виду удары по территории России, то это безумные совершенно заявления. У нас есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ", - сказал Косачев. Он отметил, что Россия, в отличие от Ирана, обладает существенно более широкими возможностями, "не будем сейчас детализировать в эфире, все понимают, о чем идёт речь, для того, чтобы обеспечивать свой суверенитет и свою обороноспособность". "Россия — это не Иран, при всем уважении к нашему доброму партнёру Республике Иран", - сказал сенатор.
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россия, константин косачев, совет федерации рф
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев

Сенатор Косачев: у России есть все силы и средства для ответа на возможные атаки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе эфира телеканала "Россия 24" ведущий, сославшись на информацию СМИ, сообщил, что звучат заявления от некоторых европейских политиков о том, что нужно по аналогии с Ираном решить вопрос с конфликтом на Украине.
"Если имеются в виду удары по территории России, то это безумные совершенно заявления. У нас есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ", - сказал Косачев.
Он отметил, что Россия, в отличие от Ирана, обладает существенно более широкими возможностями, "не будем сейчас детализировать в эфире, все понимают, о чем идёт речь, для того, чтобы обеспечивать свой суверенитет и свою обороноспособность".
"Россия — это не Иран, при всем уважении к нашему доброму партнёру Республике Иран", - сказал сенатор.
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