https://ria.ru/20250626/rossiya-2025536678.html

Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев

Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев - РИА Новости, 26.06.2025

Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев

У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:45:00+03:00

2025-06-26T12:45:00+03:00

2025-06-26T12:45:00+03:00

россия

константин косачев

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ходе эфира телеканала "Россия 24" ведущий, сославшись на информацию СМИ, сообщил, что звучат заявления от некоторых европейских политиков о том, что нужно по аналогии с Ираном решить вопрос с конфликтом на Украине. "Если имеются в виду удары по территории России, то это безумные совершенно заявления. У нас есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ", - сказал Косачев. Он отметил, что Россия, в отличие от Ирана, обладает существенно более широкими возможностями, "не будем сейчас детализировать в эфире, все понимают, о чем идёт речь, для того, чтобы обеспечивать свой суверенитет и свою обороноспособность". "Россия — это не Иран, при всем уважении к нашему доброму партнёру Республике Иран", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, константин косачев, совет федерации рф