https://ria.ru/20250626/rossiya-2025536678.html
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев - РИА Новости, 26.06.2025
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев
У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:45:00+03:00
2025-06-26T12:45:00+03:00
2025-06-26T12:45:00+03:00
россия
константин косачев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. У России есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ на возможные атаки на территорию страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ходе эфира телеканала "Россия 24" ведущий, сославшись на информацию СМИ, сообщил, что звучат заявления от некоторых европейских политиков о том, что нужно по аналогии с Ираном решить вопрос с конфликтом на Украине. "Если имеются в виду удары по территории России, то это безумные совершенно заявления. У нас есть все силы и средства для того, чтобы давать исчерпывающий ответ", - сказал Косачев. Он отметил, что Россия, в отличие от Ирана, обладает существенно более широкими возможностями, "не будем сейчас детализировать в эфире, все понимают, о чем идёт речь, для того, чтобы обеспечивать свой суверенитет и свою обороноспособность". "Россия — это не Иран, при всем уважении к нашему доброму партнёру Республике Иран", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025495235.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин косачев, совет федерации рф
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Россия готова дать ответ на возможные атаки, заявил Косачев
Сенатор Косачев: у России есть все силы и средства для ответа на возможные атаки