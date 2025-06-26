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Россию и Белоруссию не удалось выдавить с мирового рынка, заявили в МЭР
Россию и Белоруссию не удалось выдавить с мирового рынка, заявили в МЭР - РИА Новости, 26.06.2025
Россию и Белоруссию не удалось выдавить с мирового рынка, заявили в МЭР
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что РФ и Белоруссию не удалось западными санкциями выдавить с мирового РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:11:00+03:00
2025-06-26T14:11:00+03:00
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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что РФ и Белоруссию не удалось западными санкциями выдавить с мирового рынка, и поблагодарил партнеров по ЕАЭС за поддержку. "Два страновых члена Евразийского экономического союза - Российская Федерация, Республика Беларусь - находятся под каким-то совершенно оголтелым санкционным давлением. И тем не менее ничего не получилось - есть рынки, есть объективная реальность, из которой никакими усилиями нас выдавить не получается", - сказал Вольвач, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума в Минске. Он подчеркнул, что по ряду товарных групп страны ЕАЭС невозможно исключить из глобальной торговли. Замминистра высказал слова благодарности партнерам по ЕАЭС за интеграционные усилия, за умение поддержать друг друга в условиях внешнего давления, отставив внутренние трения, сплотиться и тем самым "получить для многих неожиданные результаты". "Вместо сжатия, вместо сокращения темпов (развития экономики – ред.), получить расширение, увеличение, и влияние, и темпы роста, и где-то даже показать пример другим регионам, другим глобальным экономикам", - пояснил Вольвач. Он также отметил, что в последние годы ЕАЭС научился позиционировать себя в мире и доносить до мировой общественности свои успехи. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире – 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
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россия, белоруссия, минск, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Евразийский экономический союз, В мире
Россию и Белоруссию не удалось выдавить с мирового рынка, заявили в МЭР
Замглавы МЭР Вольвач поблагодарил партнеров по ЕАЭС за поддержку
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что РФ и Белоруссию не удалось западными санкциями выдавить с мирового рынка, и поблагодарил партнеров по ЕАЭС за поддержку.
"Два страновых члена Евразийского экономического союза
- Российская Федерация
, Республика Беларусь - находятся под каким-то совершенно оголтелым санкционным давлением. И тем не менее ничего не получилось - есть рынки, есть объективная реальность, из которой никакими усилиями нас выдавить не получается", - сказал Вольвач, выступая на секции в рамках Евразийского экономического форума в Минске
.
Он подчеркнул, что по ряду товарных групп страны ЕАЭС невозможно исключить из глобальной торговли.
Замминистра высказал слова благодарности партнерам по ЕАЭС за интеграционные усилия, за умение поддержать друг друга в условиях внешнего давления, отставив внутренние трения, сплотиться и тем самым "получить для многих неожиданные результаты". "Вместо сжатия, вместо сокращения темпов (развития экономики – ред.), получить расширение, увеличение, и влияние, и темпы роста, и где-то даже показать пример другим регионам, другим глобальным экономикам", - пояснил Вольвач.
Он также отметил, что в последние годы ЕАЭС научился позиционировать себя в мире и доносить до мировой общественности свои успехи.
ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире – 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.