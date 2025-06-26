https://ria.ru/20250626/rogov-2025483138.html

Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении

Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.06.2025

Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении

Выходцы из Польши, Грузии и франкоговорящие наемники воюют в рядах ВСУ на Запорожском направлении фронта, это может говорить о сокращении кадрового потенциала... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:42:00+03:00

2025-06-26T05:42:00+03:00

2025-06-26T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

польша

дмитрий лубинец

владимир рогов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Выходцы из Польши, Грузии и франкоговорящие наемники воюют в рядах ВСУ на Запорожском направлении фронта, это может говорить о сокращении кадрового потенциала украинской армии: в бой кидают всех, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Если говорить об иностранных наемниках, то однозначно на запорожском фронте присутствуют франкофоны: это французы или кто-то еще, кто использует французский язык, не готов сказать. Точно есть поляки, точно есть выходцы из Грузии, были и ичкерийцы, то есть выходцы из Чечни, живущие за рубежом (сторонники запрещенной в РФ террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия" - ред.), были колумбийцы. Показательно, как происходит вовлеченность и даже некая деградация данных представителей: если поляки изначально в 2022 году занимались только тем, что корректировали и управляли сложными артиллерийскими системами, которые были пока не подвластны "ВСУшникам", то сейчас поляки зачастую уже участвуют и в штурмах, и просто воюют. Это говорит о том, что сокращается кадровый потенциал и возможность кого-либо использовать. В бой кидают уже всех", - сказал Рогов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250625/rogov-2025238432.html

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html

грузия

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грузия, россия, польша, дмитрий лубинец, владимир рогов, вооруженные силы украины, верховная рада украины