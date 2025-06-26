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Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/rogov-2025483138.html
Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении
Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.06.2025
Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении
Выходцы из Польши, Грузии и франкоговорящие наемники воюют в рядах ВСУ на Запорожском направлении фронта, это может говорить о сокращении кадрового потенциала... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:42:00+03:00
2025-06-26T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
грузия
россия
польша
дмитрий лубинец
владимир рогов
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Выходцы из Польши, Грузии и франкоговорящие наемники воюют в рядах ВСУ на Запорожском направлении фронта, это может говорить о сокращении кадрового потенциала украинской армии: в бой кидают всех, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Если говорить об иностранных наемниках, то однозначно на запорожском фронте присутствуют франкофоны: это французы или кто-то еще, кто использует французский язык, не готов сказать. Точно есть поляки, точно есть выходцы из Грузии, были и ичкерийцы, то есть выходцы из Чечни, живущие за рубежом (сторонники запрещенной в РФ террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия" - ред.), были колумбийцы. Показательно, как происходит вовлеченность и даже некая деградация данных представителей: если поляки изначально в 2022 году занимались только тем, что корректировали и управляли сложными артиллерийскими системами, которые были пока не подвластны "ВСУшникам", то сейчас поляки зачастую уже участвуют и в штурмах, и просто воюют. Это говорит о том, что сокращается кадровый потенциал и возможность кого-либо использовать. В бой кидают уже всех", - сказал Рогов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250625/rogov-2025238432.html
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html
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грузия, россия, польша, дмитрий лубинец, владимир рогов, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Грузия, Россия, Польша, Дмитрий Лубинец, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Рогов рассказал о франкоговорящих наемниках ВСУ на Запорожском направлении

Рогов: франкоговорящие наемники воюют в рядах ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Выходцы из Польши, Грузии и франкоговорящие наемники воюют в рядах ВСУ на Запорожском направлении фронта, это может говорить о сокращении кадрового потенциала украинской армии: в бой кидают всех, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Если говорить об иностранных наемниках, то однозначно на запорожском фронте присутствуют франкофоны: это французы или кто-то еще, кто использует французский язык, не готов сказать. Точно есть поляки, точно есть выходцы из Грузии, были и ичкерийцы, то есть выходцы из Чечни, живущие за рубежом (сторонники запрещенной в РФ террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия" - ред.), были колумбийцы. Показательно, как происходит вовлеченность и даже некая деградация данных представителей: если поляки изначально в 2022 году занимались только тем, что корректировали и управляли сложными артиллерийскими системами, которые были пока не подвластны "ВСУшникам", то сейчас поляки зачастую уже участвуют и в штурмах, и просто воюют. Это говорит о том, что сокращается кадровый потенциал и возможность кого-либо использовать. В бой кидают уже всех", - сказал Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил Рогов
25 июня, 04:15
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Вчера, 02:23
 
Специальная военная операция на УкраинеГрузияРоссияПольшаДмитрий ЛубинецВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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