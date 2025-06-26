https://ria.ru/20250626/reyting-2025429709.html
IEK GROUP составила Рейтинг российских электриков
IEK GROUP составила Рейтинг российских электриков - РИА Новости, 26.06.2025
IEK GROUP составила Рейтинг российских электриков
В России появился профессиональный рейтинг электриков, сообщает пресс-служба компании IEK GROUP, составившая список. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:00:00+03:00
2025-06-26T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В России появился профессиональный рейтинг электриков, сообщает пресс-служба компании IEK GROUP, составившая список.Персонализированный список электромонтажников со всей России составлен на основе данных ежегодного Открытого чемпионата электриков IEК.Чемпионат ― крупнейшее профессиональное соревнование отрасли. В прошлом году в нем приняло участие 3,5 тысячи человек, это около 1% специалистов, занятых в отрасли, и более чем в два раза больше, чем в других всероссийских чемпионатах профмастерства.Работы участников чемпионата оценивались по стандартам Международной спецификации по компетенции "Электромонтаж", разработанной в 2022 году группой экспертов под руководством IEK GROUP. Таким образом, рейтинг электриков основан на оценке профессионализма и навыков участников чемпионата и большой выборке."Создание рейтинга для нашей компании – это последовательный шаг в развитии профессионала. Мы начинаем развивать специалиста со школьной скамьи, передаем новые технологии в СУЗы и ВУЗы, помогаем электрикам соревноваться и доказать, что они лучшие в профессии", – говорит директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская.Рейтинг состоит из двух частей: региональной и персональной. Региональная определяет, в каких областях страны работают сильнейшие электрики. Персональный рейтинг — это ранжированный список электриков, прошедших отбор на очные полуфиналы и финал Открытого чемпионата электриков IEK. Он включает в себя результаты региональных этапов, а также место в региональном и национальном рейтингах. Завершает документ "Первая пятерка электриков", в которую вошли самые профессиональные конкурсанты.Сравнение лидеров регионального и национального уровней чемпионата, включавших соответственно задания по бытовому и промышленному электромонтажу, позволяет выделить лучших электриков-универсалов.Топ-3 электрика-универсала России по итогам Открытого чемпионата электриков IEK выглядит так:Актуализировать рейтинг планируется ежегодно. Подробнее ознакомиться с ним можно по ссылке.Реклама, АО "ИЭК ХОЛДИНГ", erid: F7NfYUJCUneTRUYtnDvm
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россия, специалисты, технологии, санкт-петербург, москва, общество
Россия, специалисты, Наука, Технологии, Санкт-Петербург, Москва, Общество
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В России появился профессиональный рейтинг электриков, сообщает пресс-служба компании IEK GROUP, составившая список.
Персонализированный список электромонтажников со всей России составлен на основе данных ежегодного Открытого чемпионата электриков IEК.
Чемпионат ― крупнейшее профессиональное соревнование отрасли. В прошлом году в нем приняло участие 3,5 тысячи человек, это около 1% специалистов, занятых в отрасли, и более чем в два раза больше, чем в других всероссийских чемпионатах профмастерства.
Работы участников чемпионата оценивались по стандартам Международной спецификации по компетенции "Электромонтаж", разработанной в 2022 году группой экспертов под руководством IEK GROUP. Таким образом, рейтинг электриков основан на оценке профессионализма и навыков участников чемпионата и большой выборке.
"Создание рейтинга для нашей компании – это последовательный шаг в развитии профессионала. Мы начинаем развивать специалиста со школьной скамьи, передаем новые технологии в СУЗы и ВУЗы, помогаем электрикам соревноваться и доказать, что они лучшие в профессии", – говорит директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская.
Рейтинг состоит из двух частей: региональной и персональной. Региональная определяет, в каких областях страны работают сильнейшие электрики. Персональный рейтинг — это ранжированный список электриков, прошедших отбор на очные полуфиналы и финал Открытого чемпионата электриков IEK. Он включает в себя результаты региональных этапов, а также место в региональном и национальном рейтингах. Завершает документ "Первая пятерка электриков", в которую вошли самые профессиональные конкурсанты.
Сравнение лидеров регионального и национального уровней чемпионата, включавших соответственно задания по бытовому и промышленному электромонтажу, позволяет выделить лучших электриков-универсалов.
Топ-3 электрика-универсала России по итогам Открытого чемпионата электриков IEK выглядит так:
- Илья Чуприков, Москва — электрик-слаботочник, ООО "ТТ", учащийся ГБПОУ "26 КАДР".
- Владислав Гусев, Санкт-Петербург — студент СПБ ГБПОУ Петровский колледж.
- Эльдар Халиуллин, Томск — электрик, индивидуальный предприниматель.
Актуализировать рейтинг планируется ежегодно. Подробнее ознакомиться с ним можно по ссылке
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