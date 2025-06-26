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США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters - РИА Новости, 26.06.2025
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:22:00+03:00
2025-06-26T23:22:00+03:00
2025-06-26T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров об американской инициативе.Один чиновник охарактеризовал предложение как "набросок", содержащий несколько пунктов.Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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сша, брюссель, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дональд трамп, в мире
США, Брюссель, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Дональд Трамп, В мире
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters
Reuters: США представили ЕС новое предложение по торговой сделке