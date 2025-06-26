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США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters - РИА Новости, 26.06.2025
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23:22 26.06.2025 (обновлено: 23:33 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/reuters-2025685756.html
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters - РИА Новости, 26.06.2025
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters
США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 26.06.2025
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сша
брюссель
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров об американской инициативе.Один чиновник охарактеризовал предложение как "набросок", содержащий несколько пунктов.Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250624/evroparlament-2024995638.html
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сша, брюссель, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, дональд трамп, в мире
США, Брюссель, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Дональд Трамп, В мире
США представили ЕС новое предложение по торговой сделке, пишет Reuters

Reuters: США представили ЕС новое предложение по торговой сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США представили Евросоюзу новое предложение по торговой сделке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.
По данным агентства, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала европейских лидеров об американской инициативе.
Один чиновник охарактеризовал предложение как "набросок", содержащий несколько пунктов.
Ранее фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом и подтвердила приверженность ЕС достижению торговой сделки с США до 9 июля.
В мае ЕК заявляла, что в случае провала торговых переговоров с США может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.
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СШАБрюссельЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзДональд ТрампВ мире
 
 
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