Появились подробности по делу о ремонте ДК в Кузбассе
В Кузбассе еще одного фигуранта отправили в СИЗО по делу о ремонте ДК
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Заместителя главы Промышленновского района Кемеровской области оставили в СИЗО за злоупотребления полномочиями, приведшими к ущербу на 110 миллионов рублей, арестован еще один фигурант - подрядчик работ, нанесший ущерб на 14 миллионов рублей, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Ранее пресс-служба СУ СК региона сообщала, что, по версии следствия, фигурантка, являвшаяся замглавы Промышленновского муниципального округа – начальником управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, с марта 2023 по март 2024 года, действуя по договоренности с подчиненной сотрудницей, в рамках исполнения муниципального контракта по капремонту здания Дома культуры обеспечила подписание и перечисление строительной организации более 110 миллионов рублей за невыполненные работы. Ведомство не называло имени фигуранток, но, по данным информированного источника РИА Новости, речь шла об Анне Мясоедовой и Елене Захаровой. Обе были отправлены под стражу на два месяца, позже суд перевел Захарову под домашний арест.
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"Суд… заключил под стражу на… 2 месяца (до 23 августа 2025 года) генерального директора коммерческой организации – генерального подрядчика по указанному муниципальному контракту. Он подозревается в мошенничестве, повлекшем ущерб бюджету администрации Промышленновского муниципального округа в особо крупном размере, на сумму свыше 14 000 000 рублей", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.
Кроме того, должностному лицу администрации Промышленновского муниципального округа продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 28 августа, а руководителю МБУ "Районный культурно-досуговый комплекс" – домашний арест на тот же срок. Обе обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
На момент публикации ни одно из постановлений суда не вступило в законную силу.
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