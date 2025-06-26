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Появились подробности по делу о ремонте ДК в Кузбассе - РИА Новости, 26.06.2025
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10:11 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/remont-2025503413.html
Появились подробности по делу о ремонте ДК в Кузбассе
Появились подробности по делу о ремонте ДК в Кузбассе - РИА Новости, 26.06.2025
Появились подробности по делу о ремонте ДК в Кузбассе
Заместителя главы Промышленновского района Кемеровской области оставили в СИЗО за злоупотребления полномочиями, приведшими к ущербу на 110 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:11:00+03:00
2025-06-26T10:11:00+03:00
происшествия
промышленновский район
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Заместителя главы Промышленновского района Кемеровской области оставили в СИЗО за злоупотребления полномочиями, приведшими к ущербу на 110 миллионов рублей, арестован еще один фигурант - подрядчик работ, нанесший ущерб на 14 миллионов рублей, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Ранее пресс-служба СУ СК региона сообщала, что, по версии следствия, фигурантка, являвшаяся замглавы Промышленновского муниципального округа – начальником управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, с марта 2023 по март 2024 года, действуя по договоренности с подчиненной сотрудницей, в рамках исполнения муниципального контракта по капремонту здания Дома культуры обеспечила подписание и перечисление строительной организации более 110 миллионов рублей за невыполненные работы. Ведомство не называло имени фигуранток, но, по данным информированного источника РИА Новости, речь шла об Анне Мясоедовой и Елене Захаровой. Обе были отправлены под стражу на два месяца, позже суд перевел Захарову под домашний арест. "Суд… заключил под стражу на… 2 месяца (до 23 августа 2025 года) генерального директора коммерческой организации – генерального подрядчика по указанному муниципальному контракту. Он подозревается в мошенничестве, повлекшем ущерб бюджету администрации Промышленновского муниципального округа в особо крупном размере, на сумму свыше 14 000 000 рублей", – сообщили в объединенном пресс-центре судов. Кроме того, должностному лицу администрации Промышленновского муниципального округа продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 28 августа, а руководителю МБУ "Районный культурно-досуговый комплекс" – домашний арест на тот же срок. Обе обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). На момент публикации ни одно из постановлений суда не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20211219/vzyatka-1764428482.html
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промышленновский район
кемеровская область
россия
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происшествия, промышленновский район, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Промышленновский район, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности по делу о ремонте ДК в Кузбассе

В Кузбассе еще одного фигуранта отправили в СИЗО по делу о ремонте ДК

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Заместителя главы Промышленновского района Кемеровской области оставили в СИЗО за злоупотребления полномочиями, приведшими к ущербу на 110 миллионов рублей, арестован еще один фигурант - подрядчик работ, нанесший ущерб на 14 миллионов рублей, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Ранее пресс-служба СУ СК региона сообщала, что, по версии следствия, фигурантка, являвшаяся замглавы Промышленновского муниципального округа – начальником управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, с марта 2023 по март 2024 года, действуя по договоренности с подчиненной сотрудницей, в рамках исполнения муниципального контракта по капремонту здания Дома культуры обеспечила подписание и перечисление строительной организации более 110 миллионов рублей за невыполненные работы. Ведомство не называло имени фигуранток, но, по данным информированного источника РИА Новости, речь шла об Анне Мясоедовой и Елене Захаровой. Обе были отправлены под стражу на два месяца, позже суд перевел Захарову под домашний арест.
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"Суд… заключил под стражу на… 2 месяца (до 23 августа 2025 года) генерального директора коммерческой организации – генерального подрядчика по указанному муниципальному контракту. Он подозревается в мошенничестве, повлекшем ущерб бюджету администрации Промышленновского муниципального округа в особо крупном размере, на сумму свыше 14 000 000 рублей", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.
Кроме того, должностному лицу администрации Промышленновского муниципального округа продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 28 августа, а руководителю МБУ "Районный культурно-досуговый комплекс" – домашний арест на тот же срок. Обе обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
На момент публикации ни одно из постановлений суда не вступило в законную силу.
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