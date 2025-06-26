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Роль религии в сохранении традиционных ценностей обсудили в Пензе - РИА Новости, 26.06.2025
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Пензенская область
 
20:54 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/religiya-2025672968.html
Роль религии в сохранении традиционных ценностей обсудили в Пензе
Роль религии в сохранении традиционных ценностей обсудили в Пензе - РИА Новости, 26.06.2025
Роль религии в сохранении традиционных ценностей обсудили в Пензе
Эксперты из семи регионов России на всероссийской конференции в Пензе обсудили роль религиозных организаций в формировании гражданско-правового сознания и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:54:00+03:00
2025-06-26T20:54:00+03:00
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ПЕНЗА, 26 июн - РИА Новости. Эксперты из семи регионов России на всероссийской конференции в Пензе обсудили роль религиозных организаций в формировании гражданско-правового сознания и сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. По словам собеседника агентства, в конференции приняли участие представители Москвы, Пензенской и Ивановской областей, Татарстана, Дагестана, Мордовии и Чувашии. "Наши общественные и религиозные организации отстаивают тезис о священности союза мужчины и женщины, важности отцовства и материнства, воспитания детей в духе любви к ближнему и Родине. Со своей стороны государственные органы различного уровня оказывают всестороннюю помощь молодым семьям, реализуются проекты по стимулированию рождаемости, которые уже дают первые результаты", - процитировали полномочного представителя губернатора Пензенской области Павла Маслова в пресс-службе. В ходе конференции, которую при поддержке правительства области организовало Централизованное духовное управление мусульман региона, обсуждалась проблематика государственно-конфессиональных отношений, истории зарождения и развития ислама на территории Среднего Поволжья, а также противодействия распространению радикальных идеологий среди населения. "В момент обсуждения идеи проведения конференции всероссийского уровня по проблематике сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей мы осознали, что невозможно говорить о ценностях, не затрагивая базовых вопросов формирования гражданской идентичности человека и роли религиозных организаций в этом процессе. Связано это с первостепенной необходимостью осознания каждым из нас себя не просто жителем, но именно, что гражданином, то есть ответственным за судьбу своего Отечества человеком", - приводит пресс-служба слова муфтия региона Асиата Уразаева.
https://ria.ru/20250620/melnichenko-2024344518.html
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пенза, россия, религия, пензенская область
Пензенская область, Пенза, Россия, Религия, Пензенская область
Роль религии в сохранении традиционных ценностей обсудили в Пензе

В Пензе прошло обсуждение роли религии в сохранении традиционных ценностей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВерующая держит свечу во время службы
Верующая держит свечу во время службы - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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ПЕНЗА, 26 июн - РИА Новости. Эксперты из семи регионов России на всероссийской конференции в Пензе обсудили роль религиозных организаций в формировании гражданско-правового сознания и сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По словам собеседника агентства, в конференции приняли участие представители Москвы, Пензенской и Ивановской областей, Татарстана, Дагестана, Мордовии и Чувашии.
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"Наши общественные и религиозные организации отстаивают тезис о священности союза мужчины и женщины, важности отцовства и материнства, воспитания детей в духе любви к ближнему и Родине. Со своей стороны государственные органы различного уровня оказывают всестороннюю помощь молодым семьям, реализуются проекты по стимулированию рождаемости, которые уже дают первые результаты", - процитировали полномочного представителя губернатора Пензенской области Павла Маслова в пресс-службе.
В ходе конференции, которую при поддержке правительства области организовало Централизованное духовное управление мусульман региона, обсуждалась проблематика государственно-конфессиональных отношений, истории зарождения и развития ислама на территории Среднего Поволжья, а также противодействия распространению радикальных идеологий среди населения.
"В момент обсуждения идеи проведения конференции всероссийского уровня по проблематике сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей мы осознали, что невозможно говорить о ценностях, не затрагивая базовых вопросов формирования гражданской идентичности человека и роли религиозных организаций в этом процессе. Связано это с первостепенной необходимостью осознания каждым из нас себя не просто жителем, но именно, что гражданином, то есть ответственным за судьбу своего Отечества человеком", - приводит пресс-служба слова муфтия региона Асиата Уразаева.
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