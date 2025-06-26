В Европарламенте испугались рекламы RT на улицах Рима, Милана и Болоньи
Пичиерно призвала мэров Рима, Милана и Болоньи убрать баннеры с рекламой RT
© Фото : соцсетиБаннер с рекламой документальных фильмов телеканала RT в Италии
© Фото : соцсети
Баннер с рекламой документальных фильмов телеканала RT в Италии
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РИМ, 26 июн — РИА Новости. Зампред Европарламента Пина Пичиерно заявила в соцсети Х, что обратится в судебные органы из-за появления на улицах Рима, Милана и Болоньи рекламы документальных фильмов телеканала RT.
Критику вице-спикера ЕП, известной антироссийской позицией, вызвали баннеры со слоганом "Они запрещают правду — мы ее показываем!". За последние несколько дней 13 плакатов с этой фразой появились в Риме, пять — в Болонье и четыре — в Милане.
"Пропаганда российского режима и его каналов информации, находящихся под санкциями в Европе, вновь вторгается в наши города. <...> В ближайшие часы я подам иск в судебные органы, чтобы потребовать проверки источника денег, которые финансируют эти кампании влияния в нашей стране", — написала Пичиерно.
Зампред ЕП также обратилась к мэрам с призывом срочно вмешаться и удалить "незаконные плакаты, являющиеся открытым нарушением европейских норм".
Итальянский политик не в первый раз требует от властей отменить мероприятия пророссийской направленности. Так, она добилась исключения российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы неаполитанского театра "Сан-Карло".
Пичиерно поддержал бывший зампредседателя Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.
"Подсанкционные организации, такие как Russia Today, воспринимают фактическую безнаказанность и привыкание общественного мнения настолько как должное, что позволяют себе роскошь прямой рекламной кампании", — заявил он в соцсети X.
При этом еще в 2020 году в интервью РИА Новости Кастальдо рассуждал о неэффективности антироссийских санкций и выступал за диалог и сотрудничество России и ЕС.
В свою очередь, президент левых партий "+ Европа" ("Больше Европы") и "Итальянские радикалы" Маттео Халлисси хоть и с иронией, но признал, что RT все продумал. Тем не менее и он утверждает, что рекламные плакаты телеканала в Риме, Милане и Болонье "нарушают европейские правила".
За последние несколько месяцев RT провел по всей Италии более 120 показов документальных фильмов, которые организовали местные активисты и гражданские ассоциации. А в городе Гориция на границе со Словенией в начале июня прошел фестиваль "RT.Doc: Время наших героев", посвященный конфликту на Украине.