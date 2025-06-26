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В Европарламенте испугались рекламы RT на улицах Рима, Милана и Болоньи - РИА Новости, 26.06.2025
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14:06 26.06.2025 (обновлено: 14:58 26.06.2025)
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В Европарламенте испугались рекламы RT на улицах Рима, Милана и Болоньи
В Европарламенте испугались рекламы RT на улицах Рима, Милана и Болоньи - РИА Новости, 26.06.2025
В Европарламенте испугались рекламы RT на улицах Рима, Милана и Болоньи
Зампред Европарламента Пина Пичиерно заявила в соцсети Х, что обратится в судебные органы из-за появления на улицах Рима, Милана и Болоньи рекламы... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:06:00+03:00
2025-06-26T14:58:00+03:00
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болонья
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РИМ, 26 июн — РИА Новости. Зампред Европарламента Пина Пичиерно заявила в соцсети Х, что обратится в судебные органы из-за появления на улицах Рима, Милана и Болоньи рекламы документальных фильмов телеканала RT.Критику вице-спикера ЕП, известной антироссийской позицией, вызвали баннеры со слоганом "Они запрещают правду — мы ее показываем!". За последние несколько дней 13 плакатов с этой фразой появились в Риме, пять — в Болонье и четыре — в Милане. "Пропаганда российского режима и его каналов информации, находящихся под санкциями в Европе, вновь вторгается в наши города. &lt;...&gt; В ближайшие часы я подам иск в судебные органы, чтобы потребовать проверки источника денег, которые финансируют эти кампании влияния в нашей стране", — написала Пичиерно.Зампред ЕП также обратилась к мэрам с призывом срочно вмешаться и удалить "незаконные плакаты, являющиеся открытым нарушением европейских норм". Пичиерно поддержал бывший зампредседателя Европарламента Фабио Массимо Кастальдо. "Подсанкционные организации, такие как Russia Today, воспринимают фактическую безнаказанность и привыкание общественного мнения настолько как должное, что позволяют себе роскошь прямой рекламной кампании", — заявил он в соцсети X.В свою очередь, президент левых партий "+ Европа" ("Больше Европы") и "Итальянские радикалы" Маттео Халлисси хоть и с иронией, но признал, что RT все продумал. Тем не менее и он утверждает, что рекламные плакаты телеканала в Риме, Милане и Болонье "нарушают европейские правила". За последние несколько месяцев RT провел по всей Италии более 120 показов документальных фильмов, которые организовали местные активисты и гражданские ассоциации. А в городе Гориция на границе со Словенией в начале июня прошел фестиваль "RT.Doc: Время наших героев", посвященный конфликту на Украине.
https://ria.ru/20250609/festival-2021686873.html
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в мире, рим, милан, болонья, ильдар абдразаков, европарламент, евросоюз, телеканал rt, украина
В мире, Рим, Милан, Болонья, Ильдар Абдразаков, Европарламент, Евросоюз, Телеканал RT, Украина
В Европарламенте испугались рекламы RT на улицах Рима, Милана и Болоньи

Пичиерно призвала мэров Рима, Милана и Болоньи убрать баннеры с рекламой RT

© Фото : соцсетиБаннер с рекламой документальных фильмов телеканала RT в Италии
Баннер с рекламой документальных фильмов телеканала RT в Италии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : соцсети
Баннер с рекламой документальных фильмов телеканала RT в Италии
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РИМ, 26 июн — РИА Новости. Зампред Европарламента Пина Пичиерно заявила в соцсети Х, что обратится в судебные органы из-за появления на улицах Рима, Милана и Болоньи рекламы документальных фильмов телеканала RT.
Критику вице-спикера ЕП, известной антироссийской позицией, вызвали баннеры со слоганом "Они запрещают правду — мы ее показываем!". За последние несколько дней 13 плакатов с этой фразой появились в Риме, пять — в Болонье и четыре — в Милане.
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"Пропаганда российского режима и его каналов информации, находящихся под санкциями в Европе, вновь вторгается в наши города. <...> В ближайшие часы я подам иск в судебные органы, чтобы потребовать проверки источника денег, которые финансируют эти кампании влияния в нашей стране", — написала Пичиерно.
Зампред ЕП также обратилась к мэрам с призывом срочно вмешаться и удалить "незаконные плакаты, являющиеся открытым нарушением европейских норм".

Итальянский политик не в первый раз требует от властей отменить мероприятия пророссийской направленности. Так, она добилась исключения российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы неаполитанского театра "Сан-Карло".

Пичиерно поддержал бывший зампредседателя Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.
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"Подсанкционные организации, такие как Russia Today, воспринимают фактическую безнаказанность и привыкание общественного мнения настолько как должное, что позволяют себе роскошь прямой рекламной кампании", — заявил он в соцсети X.

При этом еще в 2020 году в интервью РИА Новости Кастальдо рассуждал о неэффективности антироссийских санкций и выступал за диалог и сотрудничество России и ЕС.

В свою очередь, президент левых партий "+ Европа" ("Больше Европы") и "Итальянские радикалы" Маттео Халлисси хоть и с иронией, но признал, что RT все продумал. Тем не менее и он утверждает, что рекламные плакаты телеканала в Риме, Милане и Болонье "нарушают европейские правила".
За последние несколько месяцев RT провел по всей Италии более 120 показов документальных фильмов, которые организовали местные активисты и гражданские ассоциации. А в городе Гориция на границе со Словенией в начале июня прошел фестиваль "RT.Doc: Время наших героев", посвященный конфликту на Украине.
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