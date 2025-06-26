https://ria.ru/20250626/regiony-2025604049.html

Молодые парламентарии из РФ и Белоруссии открыли Форум регионов двух стран

Молодые парламентарии из РФ и Белоруссии открыли Форум регионов двух стран - РИА Новости, 26.06.2025

Молодые парламентарии из РФ и Белоруссии открыли Форум регионов двух стран

Совместное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ и Молодежного совета при Совете республики нацсобрания Белоруссии стало первым... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:58:00+03:00

2025-06-26T16:58:00+03:00

2025-06-26T16:58:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

валентина матвиенко

наталья кочанова

совет федерации рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Совместное заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ и Молодежного совета при Совете республики нацсобрания Белоруссии стало первым официальным мероприятием в рамках XII Форума российских и белорусских регионов, который проходит в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. Форум регионов России и Белоруссии проходит в Нижегородской области с 26 по 27 июня. В этом году он посвящён молодёжной политике и проводится под девизом "Молодёжь Белоруссии и России — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства". "У ребят есть возможности для того, чтобы вместе работать над укреплением Союзного государства, вместе выступать на молодежном международном треке и все делать для того, чтобы у нас были дружба, взаимодействие и совместная хорошая работа на благо людей, которые живут в нашем Союзном государстве, и на благо тех стран, которые являются нашими друзьями или могут быть ими потенциально", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей при СФ Александр Варфоломеев. Ключевыми темами обсуждения на заседании молодых парламентариев из России и Белоруссии стали актуальные вопросы молодежной политики и единый стандарт деятельности молодежной палаты, разработанный ранее совместно. Этот документ определяет общие для обеих стран подходы к организации работы молодежных палат на местах. Как было отмечено на заседании, особенно важно, что стандарт активно используется при создании молодежных парламентских структур в новых регионах России. В свою очередь как заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, тема молодежи лежит в основе этого форума и особую гордость вызывает тот факт, что Нижегородская область является пионером и лидером в этом процессе. "Наша молодежная политика доказала свою эффективность: это и кадровая система подготовки, и объединяющая работа молодых законодателей – как внутри региона, так и в рамках Ассоциации молодежных парламентов ПФО, и тесное взаимодействие с белорусскими коллегами и другими регионами РФ. Мы ждем, что сотрудничество даст мощный импульс молодежной политике каждого государства и Союзного государства в целом", – сказал Люлин. Ожидается, что в рамках форума с молодыми парламентариями России и Белоруссии встретятся председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Наталья Кочанова, которые прибыли в Нижний Новгород для участия в мероприятиях Форума регионов двух стран.

https://ria.ru/20250623/shelest-2024867182.html

https://ria.ru/20250623/volodin-2024955164.html

россия

белоруссия

нижегородская область

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россия, белоруссия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , валентина матвиенко, наталья кочанова, совет федерации рф