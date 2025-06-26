https://ria.ru/20250626/redkozem-2025392387.html

"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента

"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента - РИА Новости, 26.06.2025

"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента

Экспорт редкоземельных магнитов из КНР в США обвалился почти до нуля. Это одно из последствий торговой войны. Производители спешно ищут альтернативных... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспорт редкоземельных магнитов из КНР в США обвалился почти до нуля. Это одно из последствий торговой войны. Производители спешно ищут альтернативных поставщиков. Что это значит для рынка — в материале РИА Новости.Поставки рухнулиЕще весной Пекин нанес прицельный удар, приостановив экспорт редкоземов в ответ на огромные пошлины Трампа.В Минфине США призвали к компромиссу. После встречи в Лондоне в начале июня американский лидер сообщил, что "вопросы решены". Однако эхо торговой войны настигает американцев сейчас: экспорт редкоземельных магнитов из Китая в годовом выражении рухнул на 92%.Это очень плохие новости для авиастроительной отрасли и автопрома."Автопрому нужно много термостойких редкоземельных магнитов. Они также требуются для производства полупроводников, химикатов, морских ветряных турбин и широкого спектра военной техники. Самарий, который Китай прекратил экспортировать весной, необходим для систем наведения межконтинентальных баллистических ракет. Иттрий используется в лазерах, в том числе артиллерийских дальномерах. Скандий можно комбинировать с алюминием при изготовлении деталей самолетов", — поясняет профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.Например, в одном истребителе F-35 — сотни килограммов редкоземельных магнитов. В приводах, РЛС, электросистемах. Хронический дефицит этого материала угрожает стабильности графика серийных поставок, уточняет член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.Срыв производстваПо данным Геологической службы США, внутреннее потребление редкоземельных соединений и металлов — 6,6 тысячи тонн в год, а зависимость от импорта по этим позициям — 80%. И до 70% прямых поставок приходилось на Китай.Резкое сокращение импорта уже вызвало перебои у производителей электромобилей, аэрокосмических систем, в сферах промышленной автоматизации и оборонной электроники.Так, в Bosch жалуются на сложность процедур получения китайских экспортных лицензий и дефицит компонентов. Схожие сигналы поступают и от других производителей.В США редкоземельные магниты почти не выпускаются, заменить импорт из КНР не получится. Соответственно, пострадают практически все отрасли экономики — от черной металлургии до электроники и авиастроения. Складывающаяся ситуация грозит срывом выполнения обязательств по заключенным контрактам и убытками, предупреждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Оказались впередиЗависимость автопрома особенно высока. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), скоро все электромобили будут с синхронными моторами на NdFeB-магнитах."В этих условиях, даже с учетом всех объявленных в мире проектов, мощностей вне Китая хватит лишь на треть прогнозируемого спроса США", — указывает Вадим Петров.Есть еще один важный аспект. Пока Европа и США создавали у себя рынок электромобилей, их производство освоили в Китае. И Пекин занял отрасли первых переделов — добычи и переработки критически важных компонентов, а именно РЗМ, лития, графита, никеля и кобальта, подчеркивает ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин."Если посмотреть на основные потоки аккумуляторных элементов по мере их превращения в батарейки, то увидим, что без Пекина тут — никак. От гигантских фабрик Китая зависит весь мир", — добавляет экономист.Удар нанесен и по зеленой энергетике: теперь стратегическая цель Вашингтона по вводу 30 гигаватт офшорной ветроэнергетики к 2030-му под угрозой срыва.Чрезвычайная ситуацияСитуация обострилась и на рынке сурьмы, которую Министерство внутренних дел США включило в список минералов, имеющих решающее значение для экономики и национальной безопасности. Там же — редкоземельные элементы, кобальт и уран.В декабре 2024-го Китай запретил отгрузки сурьмы. В результате спотовые цены превысили рекордные 60 тысяч долларов за тонну, отмечает Петров.Себестоимость аккумуляторов заметно выросла из-за дороговизны и труднодоступности поставок."Мы считаем это чрезвычайной ситуацией национального масштаба", — сказал агентству Reuters Стив Кристенсен, исполнительный директор американской коалиции Responsible Battery Coalition. И добавил: с альтернативными экспортерами "быстрых решений не существует", а вся ситуация "застала отрасль врасплох".Глобальное доминированиеПекин выстраивает систему глобального доминирования в сфере редкоземельных металлов: активно инвестирует в африканские страны, получая доступ к их ресурсам РЗМ, скупает активы в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.При этом в КНР действует жесткая политика экспортных квот, ограничивающая доступ к переработанному сырью для западных стран.Россия также располагает запасами редкоземельных металлов. Владимир Путин недавно подчеркивал важность развития собственной добычи и переработки. Одна из главных задач — создание совместных предприятий с зарубежными партнерами."Это окно возможностей: глобальный дефицит — повод перестроить промышленность и выйти на стратегический экспорт. Внимание мира постепенно обращается к России, обладающей колоссальными запасами редких металлов, но до сих пор остававшейся в тени", — поясняет Морковкин.В Минприроды говорят о 28,5 миллиона тонн РЗМ. Тем не менее до недавнего времени переработкой занимался лишь Ловозерский ГОК (Мурманская область), поставляющий лопаритовый концентрат.Национальный проект "Новые материалы и химия" предполагает уже в среднесрочной перспективе создание полного цикла переработки редкоземов. Главный объект — Томторское месторождение в Якутии, одно из крупнейших в мире. Есть все шансы выбиться в лидеры по производству самых востребованных в XXI веке ресурсов.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025010341.html

https://ria.ru/20250625/sotrudnichestvo-2025248049.html

https://ria.ru/20250618/reyting-2023201213.html

https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, китай, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юнеско, международное энергетическое агентство