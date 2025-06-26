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"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента - РИА Новости, 26.06.2025
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08:00 26.06.2025 (обновлено: 08:03 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/redkozem-2025392387.html
"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента
"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента - РИА Новости, 26.06.2025
"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента
Экспорт редкоземельных магнитов из КНР в США обвалился почти до нуля. Это одно из последствий торговой войны. Производители спешно ищут альтернативных... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:00:00+03:00
2025-06-26T08:03:00+03:00
экономика
технологии
китай
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспорт редкоземельных магнитов из КНР в США обвалился почти до нуля. Это одно из последствий торговой войны. Производители спешно ищут альтернативных поставщиков. Что это значит для рынка — в материале РИА Новости.Поставки рухнулиЕще весной Пекин нанес прицельный удар, приостановив экспорт редкоземов в ответ на огромные пошлины Трампа.В Минфине США призвали к компромиссу. После встречи в Лондоне в начале июня американский лидер сообщил, что "вопросы решены". Однако эхо торговой войны настигает американцев сейчас: экспорт редкоземельных магнитов из Китая в годовом выражении рухнул на 92%.Это очень плохие новости для авиастроительной отрасли и автопрома."Автопрому нужно много термостойких редкоземельных магнитов. Они также требуются для производства полупроводников, химикатов, морских ветряных турбин и широкого спектра военной техники. Самарий, который Китай прекратил экспортировать весной, необходим для систем наведения межконтинентальных баллистических ракет. Иттрий используется в лазерах, в том числе артиллерийских дальномерах. Скандий можно комбинировать с алюминием при изготовлении деталей самолетов", — поясняет профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.Например, в одном истребителе F-35 — сотни килограммов редкоземельных магнитов. В приводах, РЛС, электросистемах. Хронический дефицит этого материала угрожает стабильности графика серийных поставок, уточняет член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.Срыв производстваПо данным Геологической службы США, внутреннее потребление редкоземельных соединений и металлов — 6,6 тысячи тонн в год, а зависимость от импорта по этим позициям — 80%. И до 70% прямых поставок приходилось на Китай.Резкое сокращение импорта уже вызвало перебои у производителей электромобилей, аэрокосмических систем, в сферах промышленной автоматизации и оборонной электроники.Так, в Bosch жалуются на сложность процедур получения китайских экспортных лицензий и дефицит компонентов. Схожие сигналы поступают и от других производителей.В США редкоземельные магниты почти не выпускаются, заменить импорт из КНР не получится. Соответственно, пострадают практически все отрасли экономики — от черной металлургии до электроники и авиастроения. Складывающаяся ситуация грозит срывом выполнения обязательств по заключенным контрактам и убытками, предупреждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Оказались впередиЗависимость автопрома особенно высока. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), скоро все электромобили будут с синхронными моторами на NdFeB-магнитах."В этих условиях, даже с учетом всех объявленных в мире проектов, мощностей вне Китая хватит лишь на треть прогнозируемого спроса США", — указывает Вадим Петров.Есть еще один важный аспект. Пока Европа и США создавали у себя рынок электромобилей, их производство освоили в Китае. И Пекин занял отрасли первых переделов — добычи и переработки критически важных компонентов, а именно РЗМ, лития, графита, никеля и кобальта, подчеркивает ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин."Если посмотреть на основные потоки аккумуляторных элементов по мере их превращения в батарейки, то увидим, что без Пекина тут — никак. От гигантских фабрик Китая зависит весь мир", — добавляет экономист.Удар нанесен и по зеленой энергетике: теперь стратегическая цель Вашингтона по вводу 30 гигаватт офшорной ветроэнергетики к 2030-му под угрозой срыва.Чрезвычайная ситуацияСитуация обострилась и на рынке сурьмы, которую Министерство внутренних дел США включило в список минералов, имеющих решающее значение для экономики и национальной безопасности. Там же — редкоземельные элементы, кобальт и уран.В декабре 2024-го Китай запретил отгрузки сурьмы. В результате спотовые цены превысили рекордные 60 тысяч долларов за тонну, отмечает Петров.Себестоимость аккумуляторов заметно выросла из-за дороговизны и труднодоступности поставок."Мы считаем это чрезвычайной ситуацией национального масштаба", — сказал агентству Reuters Стив Кристенсен, исполнительный директор американской коалиции Responsible Battery Coalition. И добавил: с альтернативными экспортерами "быстрых решений не существует", а вся ситуация "застала отрасль врасплох".Глобальное доминированиеПекин выстраивает систему глобального доминирования в сфере редкоземельных металлов: активно инвестирует в африканские страны, получая доступ к их ресурсам РЗМ, скупает активы в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.При этом в КНР действует жесткая политика экспортных квот, ограничивающая доступ к переработанному сырью для западных стран.Россия также располагает запасами редкоземельных металлов. Владимир Путин недавно подчеркивал важность развития собственной добычи и переработки. Одна из главных задач — создание совместных предприятий с зарубежными партнерами."Это окно возможностей: глобальный дефицит — повод перестроить промышленность и выйти на стратегический экспорт. Внимание мира постепенно обращается к России, обладающей колоссальными запасами редких металлов, но до сих пор остававшейся в тени", — поясняет Морковкин.В Минприроды говорят о 28,5 миллиона тонн РЗМ. Тем не менее до недавнего времени переработкой занимался лишь Ловозерский ГОК (Мурманская область), поставляющий лопаритовый концентрат.Национальный проект "Новые материалы и химия" предполагает уже в среднесрочной перспективе создание полного цикла переработки редкоземов. Главный объект — Томторское месторождение в Якутии, одно из крупнейших в мире. Есть все шансы выбиться в лидеры по производству самых востребованных в XXI веке ресурсов.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025010341.html
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экономика, технологии, китай, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юнеско, международное энергетическое агентство
Экономика, Технологии, Китай, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЮНЕСКО, Международное энергетическое агентство

"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента

© Фото : университет ФуданьНовый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, разработанный в шанхайском университете Фудань
Новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, разработанный в шанхайском университете Фудань - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : университет Фудань
Новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, разработанный в шанхайском университете Фудань
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспорт редкоземельных магнитов из КНР в США обвалился почти до нуля. Это одно из последствий торговой войны. Производители спешно ищут альтернативных поставщиков. Что это значит для рынка — в материале РИА Новости.

Поставки рухнули

Еще весной Пекин нанес прицельный удар, приостановив экспорт редкоземов в ответ на огромные пошлины Трампа.
В Минфине США призвали к компромиссу. После встречи в Лондоне в начале июня американский лидер сообщил, что "вопросы решены". Однако эхо торговой войны настигает американцев сейчас: экспорт редкоземельных магнитов из Китая в годовом выражении рухнул на 92%.
Это очень плохие новости для авиастроительной отрасли и автопрома.
© Pixabay / Pixabay / homwЗавод по выпуску алюминия
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Pixabay / Pixabay / homw
Завод по выпуску алюминия
"Автопрому нужно много термостойких редкоземельных магнитов. Они также требуются для производства полупроводников, химикатов, морских ветряных турбин и широкого спектра военной техники. Самарий, который Китай прекратил экспортировать весной, необходим для систем наведения межконтинентальных баллистических ракет. Иттрий используется в лазерах, в том числе артиллерийских дальномерах. Скандий можно комбинировать с алюминием при изготовлении деталей самолетов", — поясняет профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.
Например, в одном истребителе F-35 — сотни килограммов редкоземельных магнитов. В приводах, РЛС, электросистемах. Хронический дефицит этого материала угрожает стабильности графика серийных поставок, уточняет член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.

Срыв производства

По данным Геологической службы США, внутреннее потребление редкоземельных соединений и металлов — 6,6 тысячи тонн в год, а зависимость от импорта по этим позициям — 80%. И до 70% прямых поставок приходилось на Китай.
© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vincent Yu
Рабочие на производстве в Китае
Резкое сокращение импорта уже вызвало перебои у производителей электромобилей, аэрокосмических систем, в сферах промышленной автоматизации и оборонной электроники.
Так, в Bosch жалуются на сложность процедур получения китайских экспортных лицензий и дефицит компонентов. Схожие сигналы поступают и от других производителей.
В США редкоземельные магниты почти не выпускаются, заменить импорт из КНР не получится. Соответственно, пострадают практически все отрасли экономики — от черной металлургии до электроники и авиастроения. Складывающаяся ситуация грозит срывом выполнения обязательств по заключенным контрактам и убытками, предупреждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Оказались впереди

Зависимость автопрома особенно высока. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), скоро все электромобили будут с синхронными моторами на NdFeB-магнитах.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ: Зеленский совершил поступок, который разозлит Трампа
24 июня, 09:17
"В этих условиях, даже с учетом всех объявленных в мире проектов, мощностей вне Китая хватит лишь на треть прогнозируемого спроса США", — указывает Вадим Петров.
Есть еще один важный аспект. Пока Европа и США создавали у себя рынок электромобилей, их производство освоили в Китае. И Пекин занял отрасли первых переделов — добычи и переработки критически важных компонентов, а именно РЗМ, лития, графита, никеля и кобальта, подчеркивает ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин.
"Если посмотреть на основные потоки аккумуляторных элементов по мере их превращения в батарейки, то увидим, что без Пекина тут — никак. От гигантских фабрик Китая зависит весь мир", — добавляет экономист.
© AP Photo / Godofredo A. VásquezВетряные мельницы в Калифорнии
Ветряные мельницы в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Ветряные мельницы в Калифорнии
Удар нанесен и по зеленой энергетике: теперь стратегическая цель Вашингтона по вводу 30 гигаватт офшорной ветроэнергетики к 2030-му под угрозой срыва.

Чрезвычайная ситуация

Ситуация обострилась и на рынке сурьмы, которую Министерство внутренних дел США включило в список минералов, имеющих решающее значение для экономики и национальной безопасности. Там же — редкоземельные элементы, кобальт и уран.
В декабре 2024-го Китай запретил отгрузки сурьмы. В результате спотовые цены превысили рекордные 60 тысяч долларов за тонну, отмечает Петров.
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Себестоимость аккумуляторов заметно выросла из-за дороговизны и труднодоступности поставок.
"Мы считаем это чрезвычайной ситуацией национального масштаба", — сказал агентству Reuters Стив Кристенсен, исполнительный директор американской коалиции Responsible Battery Coalition. И добавил: с альтернативными экспортерами "быстрых решений не существует", а вся ситуация "застала отрасль врасплох".

Глобальное доминирование

Пекин выстраивает систему глобального доминирования в сфере редкоземельных металлов: активно инвестирует в африканские страны, получая доступ к их ресурсам РЗМ, скупает активы в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
При этом в КНР действует жесткая политика экспортных квот, ограничивающая доступ к переработанному сырью для западных стран.
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал
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Россия также располагает запасами редкоземельных металлов. Владимир Путин недавно подчеркивал важность развития собственной добычи и переработки. Одна из главных задач — создание совместных предприятий с зарубежными партнерами.
"Это окно возможностей: глобальный дефицит — повод перестроить промышленность и выйти на стратегический экспорт. Внимание мира постепенно обращается к России, обладающей колоссальными запасами редких металлов, но до сих пор остававшейся в тени", — поясняет Морковкин.
В Минприроды говорят о 28,5 миллиона тонн РЗМ. Тем не менее до недавнего времени переработкой занимался лишь Ловозерский ГОК (Мурманская область), поставляющий лопаритовый концентрат.
Национальный проект "Новые материалы и химия" предполагает уже в среднесрочной перспективе создание полного цикла переработки редкоземов. Главный объект — Томторское месторождение в Якутии, одно из крупнейших в мире. Есть все шансы выбиться в лидеры по производству самых востребованных в XXI веке ресурсов.
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