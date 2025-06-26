https://ria.ru/20250626/rebenok-2025674324.html
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице - РИА Новости, 26.06.2025
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице
Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:05:00+03:00
2025-06-26T21:05:00+03:00
2025-06-26T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал. "Она на четвертом месяце беременности ... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально", - сказал он. Мужчина уточнил, что его жена сейчас в слезах из-за некоторых комментариев в случившемся. "Только что моя жена плакала в больнице, потому что некоторые люди пишут - почему она отошла? Но если в аэропорту не безопасно, то где безопасно?" - сказал он. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице
Мать ребенка, которого бросили на пол в Шереметьево, находится с ним в больнице