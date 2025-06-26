https://ria.ru/20250626/rebenok-2025674324.html

Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице

Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице - РИА Новости, 26.06.2025

Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице

Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:05:00+03:00

2025-06-26T21:05:00+03:00

2025-06-26T21:05:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

каир (город)

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025437499_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_308c801288fb9a9fcbda262f73f3672a.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал. "Она на четвертом месяце беременности ... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально", - сказал он. Мужчина уточнил, что его жена сейчас в слезах из-за некоторых комментариев в случившемся. "Только что моя жена плакала в больнице, потому что некоторые люди пишут - почему она отошла? Но если в аэропорту не безопасно, то где безопасно?" - сказал он. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250626/arest-2025594731.html

россия

московская область (подмосковье)

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)