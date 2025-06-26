Рейтинг@Mail.ru
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/rebenok-2025674324.html
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице - РИА Новости, 26.06.2025
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице
Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:05:00+03:00
2025-06-26T21:05:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
каир (город)
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025437499_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_308c801288fb9a9fcbda262f73f3672a.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал. "Она на четвертом месяце беременности ... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально", - сказал он. Мужчина уточнил, что его жена сейчас в слезах из-за некоторых комментариев в случившемся. "Только что моя жена плакала в больнице, потому что некоторые люди пишут - почему она отошла? Но если в аэропорту не безопасно, то где безопасно?" - сказал он. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
https://ria.ru/20250626/arest-2025594731.html
россия
московская область (подмосковье)
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025437499_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5a0467cb0625e691dd1fa4c76ff88fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Каир (город), Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Мать ребенка, пострадавшего в Шереметьево, находится с ним в больнице

Мать ребенка, которого бросили на пол в Шереметьево, находится с ним в больнице

© Фото представлено пресс-службой Минздрава Московской областиДКЦ им. Рошаля
ДКЦ им. Рошаля - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото представлено пресс-службой Минздрава Московской области
ДКЦ им. Рошаля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мать ребенка, которого мужчина бросил об пол в "Шереметьево", сейчас беременна и находится с пострадавшим в больнице, заявил журналистам отец мальчика Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал.
«
"Она на четвертом месяце беременности ... очень плохо, дай бог, чтобы с моим будущим ребенком все было нормально", - сказал он.
Мужчина уточнил, что его жена сейчас в слезах из-за некоторых комментариев в случившемся. "Только что моя жена плакала в больнице, потому что некоторые люди пишут - почему она отошла? Но если в аэропорту не безопасно, то где безопасно?" - сказал он.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Вчера, 16:20
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Каир (город)Ирина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала