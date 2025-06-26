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Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома - РИА Новости, 26.06.2025
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20:11 26.06.2025 (обновлено: 20:35 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025666144.html
Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома
Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома - РИА Новости, 26.06.2025
Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома
Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома, где увидел самый большой карьерный самосвал в мире. РИА Новости, 26.06.2025
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2025-06-26T20:35:00+03:00
белоруссия
минск
россия
владимир путин
александр лукашенко
минский автомобильный завод
евразийский экономический союз
технологии
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома, где увидел самый большой карьерный самосвал в мире. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию для Путина и других лидеров, приехавших в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Вместе они посетили уличную экспозицию Минского международного выставочного центра. На выставке можно ознакомиться с широким перечнем образцов техники, представленных различными министерствами и ведомствами республики. Центральной фигурой экспозиции является самый большой карьерный самосвал в мире - БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Лидеры сфотографировались на его фоне. Представлена на выставке и пожарная аварийно-спасательная техника от министерства по чрезвычайным ситуациям, военная техника министерства обороны и Госкомвоенпрома. Лидеры также увидели единственный в мире опционально пилотируемый аппарат серии FLY-TRUCK, разработанный на базе беспилотного вертолета. Министерство промышленности Белоруссии продемонстрировало широкий перечень инновационных образцов техники девяти ведущих флагманов белорусского машиностроения. Свою продукцию представили ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МТЗ", ОАО "Лидсельмаш", ОАО "Завод Минскагропроммаш" холдинга "Лидсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш". "БКМхолдинг" представил "Евразийский электробус" модели Е321, а СЗАО "БЕЛДЖИ" - электромобиль ЕХ5 и четыре автомобиля. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250116/lukashenko-1994021458.html
https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html
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РИА Новости
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353
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Лукашенко показывает Путину и главам делегаций ЕАЭС автомобили белорусского производства
Лукашенко показывает Путину и другим лидерам ЕАЭС автомобили белорусского производства
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белоруссия, минск, россия, владимир путин, александр лукашенко, минский автомобильный завод, евразийский экономический союз, технологии
Белоруссия, Минск, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Минский автомобильный завод, Евразийский экономический союз, Технологии
Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома

Путину на выставке в Белоруссии показали самый большой в мире карьерный самосвал

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку достижений белорусского автопрома, где увидел самый большой карьерный самосвал в мире.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел небольшую экскурсию для Путина и других лидеров, приехавших в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Вместе они посетили уличную экспозицию Минского международного выставочного центра.
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На выставке можно ознакомиться с широким перечнем образцов техники, представленных различными министерствами и ведомствами республики. Центральной фигурой экспозиции является самый большой карьерный самосвал в мире - БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн. Лидеры сфотографировались на его фоне.
Представлена на выставке и пожарная аварийно-спасательная техника от министерства по чрезвычайным ситуациям, военная техника министерства обороны и Госкомвоенпрома. Лидеры также увидели единственный в мире опционально пилотируемый аппарат серии FLY-TRUCK, разработанный на базе беспилотного вертолета.
Министерство промышленности Белоруссии продемонстрировало широкий перечень инновационных образцов техники девяти ведущих флагманов белорусского машиностроения. Свою продукцию представили ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МТЗ", ОАО "Лидсельмаш", ОАО "Завод Минскагропроммаш" холдинга "Лидсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш". "БКМхолдинг" представил "Евразийский электробус" модели Е321, а СЗАО "БЕЛДЖИ" - электромобиль ЕХ5 и четыре автомобиля.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Вчера, 18:15
 
БелоруссияМинскРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМинский автомобильный заводЕвразийский экономический союзТехнологии
 
 
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