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Путин рассказал о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 26.06.2025
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19:41 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/putin-2025661186.html
Путин рассказал о последствиях конфискации российских активов
Путин рассказал о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 26.06.2025
Путин рассказал о последствиях конфискации российских активов
Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:41:00+03:00
2025-06-26T19:41:00+03:00
россия
минск
белоруссия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших золотовалютных резервов российских заморожены в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть, как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер, а это в целом полезно для мировой экономики", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, минск, белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Белоруссия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин рассказал о последствиях конфискации российских активов

Путин: движение в сторону региональных финансовых институтов может ускориться

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров в Минске
Президент России Владимир Путин во время российско-белорусских переговоров в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших золотовалютных резервов российских заморожены в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть, как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер, а это в целом полезно для мировой экономики", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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15 мая, 19:31
 
РоссияМинскБелоруссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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