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Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом - РИА Новости, 26.06.2025
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19:23 26.06.2025 (обновлено: 19:34 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025656766.html
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом - РИА Новости, 26.06.2025
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом
Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:23:00+03:00
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иран
израиль
владимир путин
евразийский экономический союз
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом."Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, всё. Будем считать, в прошлом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин о перемирии Ирана и Израиля
Путин о перемирии Ирана и Израиля
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иран, израиль, владимир путин, евразийский экономический союз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, в мире
Иран, Израиль, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, В мире
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом

Путин: будем считать, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом.
"Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, всё. Будем считать, в прошлом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ИранИзраильВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРоссияВ мире
 
 
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