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Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом

Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом - РИА Новости, 26.06.2025

Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом

Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:23:00+03:00

2025-06-26T19:23:00+03:00

2025-06-26T19:34:00+03:00

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом."Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, всё. Будем считать, в прошлом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Путин о перемирии Ирана и Израиля Путин о перемирии Ирана и Израиля 2025-06-26T19:23 true PT0M18S

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иран, израиль, владимир путин, евразийский экономический союз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, в мире