https://ria.ru/20250626/putin-2025656766.html
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом - РИА Новости, 26.06.2025
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом
Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:23:00+03:00
2025-06-26T19:23:00+03:00
2025-06-26T19:34:00+03:00
иран
израиль
владимир путин
евразийский экономический союз
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025656634_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4fb6b4a0ecbbc05f543740e407f6c1f4.png
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, заявил, что он уже в прошлом."Сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, всё. Будем считать, в прошлом", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025622897.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025656634_140:0:1100:720_1920x0_80_0_0_2d9b6c00d99b521f7050f9bef68fae7b.png
Путин о перемирии Ирана и Израиля
Путин о перемирии Ирана и Израиля
2025-06-26T19:23
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, владимир путин, евразийский экономический союз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, в мире
Иран, Израиль, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, В мире
Путин выразил надежду, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом
Путин: будем считать, что конфликт Ирана и Израиля в прошлом