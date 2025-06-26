https://ria.ru/20250626/putin-2025656183.html

Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу

Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу - РИА Новости, 26.06.2025

Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу

БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные инициативы можно реализовать и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:21:00+03:00

2025-06-26T19:21:00+03:00

2025-06-26T21:07:00+03:00

экономика

евразийский экономический союз

брикс

россия

владимир путин

минск

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024833634_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_3f21f7ccc92f734143e52bbfea5ed39c.jpg

МИНСК, 26 июн - РИА Новости. БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные инициативы можно реализовать и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин."Мы вы рамках БРИКС сейчас работаем над созданием цифровой инвестиционной платформы. И, конечно, вот такие идеи в целом можно было бы реализовывать и в ЕАЭС", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное выступление Путина на пленарном заседании ЕАЭС Выступление Президента России на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Полное видео 2025-06-26T19:21 true PT12M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евразийский экономический союз, брикс, россия, владимир путин, минск, белоруссия