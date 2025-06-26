https://ria.ru/20250626/putin-2025656183.html
Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу
Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу - РИА Новости, 26.06.2025
Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу
БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные инициативы можно реализовать и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:21:00+03:00
2025-06-26T19:21:00+03:00
2025-06-26T21:07:00+03:00
экономика
евразийский экономический союз
брикс
россия
владимир путин
минск
белоруссия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные инициативы можно реализовать и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин."Мы вы рамках БРИКС сейчас работаем над созданием цифровой инвестиционной платформы. И, конечно, вот такие идеи в целом можно было бы реализовывать и в ЕАЭС", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Полное выступление Путина на пленарном заседании ЕАЭС
Выступление Президента России на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Полное видео
2025-06-26T19:21
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PT12M02S
РИА Новости
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экономика, евразийский экономический союз, брикс, россия, владимир путин, минск, белоруссия
Экономика, Евразийский экономический союз, БРИКС, Россия, Владимир Путин, Минск, Белоруссия
Путин предложил создать в ЕАЭС цифровую инвестиционную платформу
Путин: БРИКС создает цифровую инвестплатформу, подобное можно реализовать в ЕАЭС