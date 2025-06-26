https://ria.ru/20250626/putin-2025654847.html
Диалог России со Всемирным банком затруднен, заявил Путин
Диалог России со Всемирным банком затруднен, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
Диалог России со Всемирным банком затруднен, заявил Путин
Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:18:00+03:00
2025-06-26T19:18:00+03:00
2025-06-26T19:24:00+03:00
россия
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов, заявил президент РФ Владимир Путин."Если говорить непосредственно о России, то в силу известных обстоятельств наш диалог со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми учреждениями на данном этапе затруднен, мягко говоря, причина - в их политической ангажированности", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.Он добавил, что Россия всячески стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов.
https://ria.ru/20250626/putin-2025656183.html
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россия, владимир путин, всемирный банк, в мире
Россия, Владимир Путин, Всемирный банк, В мире
Диалог России со Всемирным банком затруднен, заявил Путин
Путин: диалог России со Всемирным банком затруднен из-за западных институтов