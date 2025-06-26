https://ria.ru/20250626/putin-2025653305.html
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:11:00+03:00
2025-06-26T19:11:00+03:00
2025-06-26T19:45:00+03:00
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском экономическом форуме в Минске.Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Хочу подчеркнуть, что все полезные идеи, рекомендации и предложения нашими российскими коллегами будут иметься в виду, учитываться и в нашей дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025659338.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз, белоруссия, в мире
Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Белоруссия, В мире
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин
Путин: Россия будет учитывать все полезные идеи и рекомендации при работе в ЕАЭС