Рейтинг@Mail.ru
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 26.06.2025 (обновлено: 19:45 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025653305.html
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:11:00+03:00
2025-06-26T19:45:00+03:00
россия
минск
владимир путин
евразийский экономический союз
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском экономическом форуме в Минске.Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Хочу подчеркнуть, что все полезные идеи, рекомендации и предложения нашими российскими коллегами будут иметься в виду, учитываться и в нашей дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
https://ria.ru/20250626/eaes-2025659338.html
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз, белоруссия, в мире
Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Белоруссия, В мире
Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин

Путин: Россия будет учитывать все полезные идеи и рекомендации при работе в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском экономическом форуме в Минске.
Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Хочу подчеркнуть, что все полезные идеи, рекомендации и предложения нашими российскими коллегами будут иметься в виду, учитываться и в нашей дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин оценил вклад ЕАЭС в создание пространства партнерства
Вчера, 19:32
 
РоссияМинскВладимир ПутинЕвразийский экономический союзБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала