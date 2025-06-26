https://ria.ru/20250626/putin-2025653305.html

Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин

Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 26.06.2025

Россия будет учитывать все полезные идеи при работе в ЕАЭС, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:11:00+03:00

2025-06-26T19:11:00+03:00

2025-06-26T19:45:00+03:00

россия

минск

владимир путин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на евразийском экономическом форуме в Минске.Путин ранее в четверг прилетел в Минск с двухдневным визитом. Президент РФ в эти дни примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Хочу подчеркнуть, что все полезные идеи, рекомендации и предложения нашими российскими коллегами будут иметься в виду, учитываться и в нашей дальнейшей работе по укреплению Евразийского экономического союза", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

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россия, минск, владимир путин, евразийский экономический союз, белоруссия, в мире