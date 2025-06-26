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Кремль: Путин и Трамп не обсуждали отношения России и НАТО по телефону - РИА Новости, 26.06.2025
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15:23 26.06.2025 (обновлено: 16:37 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025579091.html
Кремль: Путин и Трамп не обсуждали отношения России и НАТО по телефону
Кремль: Путин и Трамп не обсуждали отношения России и НАТО по телефону - РИА Новости, 26.06.2025
Кремль: Путин и Трамп не обсуждали отношения России и НАТО по телефону
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в предыдущих телефонных разговорах не обсуждали отношения России и НАТО в контексте мнимых угроз от... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в предыдущих телефонных разговорах не обсуждали отношения России и НАТО в контексте мнимых угроз от Москвы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, никогда. Такой вопрос серьезно серьезными людьми никогда не ставится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что "мнимая угроза России, эфемерная угроза" - это прием, который используется на западе для того, "чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков".Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге пообещал странам-членам альянса, что Россия не нападет на них, пока он является американским лидером. Об этом сообщала газета Washington Post со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html
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россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, нато, дональд трамп, сша, гаага, в мире
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Кремль: Путин и Трамп не обсуждали отношения России и НАТО по телефону

Песков: Путин и Трамп не обсуждали отношения России и НАТО по телефону

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в предыдущих телефонных разговорах не обсуждали отношения России и НАТО в контексте мнимых угроз от Москвы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, никогда. Такой вопрос серьезно серьезными людьми никогда не ставится", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Он отметил, что "мнимая угроза России, эфемерная угроза" - это прием, который используется на западе для того, "чтобы выбивать деньги из своих налогоплательщиков".
Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге пообещал странам-членам альянса, что Россия не нападет на них, пока он является американским лидером. Об этом сообщала газета Washington Post со ссылкой на осведомленных европейских чиновников.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собираются нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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