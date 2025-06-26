https://ria.ru/20250626/putin-2025577866.html

Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске

Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске - РИА Новости, 26.06.2025

Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске

Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:18:00+03:00

2025-06-26T15:18:00+03:00

2025-06-26T15:35:00+03:00

оаэ

евразийский экономический союз

владимир путин

дмитрий песков

минск

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, на полях ЕАЭС будет общение в двустороннем плане у президента. Как правило, используют это для того, чтобы много со всеми поговорить. Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, зону свободной торговли, соглашение долгожданное", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

https://ria.ru/20250620/putin-2024389395.html

оаэ

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оаэ, евразийский экономический союз, владимир путин, дмитрий песков, минск, россия, в мире