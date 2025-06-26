Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 26.06.2025 (обновлено: 15:35 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/putin-2025577866.html
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске - РИА Новости, 26.06.2025
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске
Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:18:00+03:00
2025-06-26T15:35:00+03:00
оаэ
евразийский экономический союз
владимир путин
дмитрий песков
минск
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, на полях ЕАЭС будет общение в двустороннем плане у президента. Как правило, используют это для того, чтобы много со всеми поговорить. Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, зону свободной торговли, соглашение долгожданное", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
https://ria.ru/20250620/putin-2024389395.html
оаэ
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, евразийский экономический союз, владимир путин, дмитрий песков, минск, россия, в мире
ОАЭ, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минск, Россия, В мире
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске

Песков: Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, на полях ЕАЭС будет общение в двустороннем плане у президента. Как правило, используют это для того, чтобы много со всеми поговорить. Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, зону свободной торговли, соглашение долгожданное", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал об инвестиционной работе с ОАЭ и Саудовской Аравией
20 июня, 19:45
 
ОАЭЕвразийский экономический союзВладимир ПутинДмитрий ПесковМинскРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала