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Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске - РИА Новости, 26.06.2025
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске
Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:18:00+03:00
2025-06-26T15:18:00+03:00
2025-06-26T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Минске пообщается с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, на полях ЕАЭС будет общение в двустороннем плане у президента. Как правило, используют это для того, чтобы много со всеми поговорить. Отдельно будет общение с наследным принцем ОАЭ, который будет подписывать, кстати, зону свободной торговли, соглашение долгожданное", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин посетит с двухдневной поездкой Белоруссию и примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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оаэ, евразийский экономический союз, владимир путин, дмитрий песков, минск, россия, в мире
ОАЭ, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Минск, Россия, В мире
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске
Песков: Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ в Минске