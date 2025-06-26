https://ria.ru/20250626/professionaly-2025570895.html

Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование

Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование - РИА Новости, 26.06.2025

Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование

Чемпионатное движение кардинально изменило систему среднего профессионального образования, сообщила эксперт-наставник чемпионата "Профессионалы" Анна Богданова. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:49:00+03:00

2025-06-26T14:49:00+03:00

2025-06-26T14:49:00+03:00

россия

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Чемпионатное движение кардинально изменило систему среднего профессионального образования, сообщила эксперт-наставник чемпионата "Профессионалы" Анна Богданова. "Мы смогли не только внедрить современные технологии в образовательный процесс, но и доказать, что наши выпускники полностью соответствуют запросам работодателей", – заявила Богданова, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Она обратила внимание на то, что колледжи и техникумы активно используют чемпионатные методики в курсовом и дипломном проектировании. "Пройдя полный цикл от конкурсанта до эксперта-наставника, я не только стал востребованным специалистом, но и смог подготовить конкурсанта, завоевавшего золотую медаль в этом году. Это наша общая победа, полученная в результате кропотливой работы", – рассказал победитель финала чемпионата "Профессионалы" 2024 года в компетенции "Технологии BIM" и призер международного конкурса ProfSkills Belarus 2025 Евгений Овечкин, его слова приводит пресс-служба. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250626/professionaly-2025527534.html

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россия, чемпионат «профессионалы»