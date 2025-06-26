https://ria.ru/20250626/professionaly-2025570895.html
Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование
Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование - РИА Новости, 26.06.2025
Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование
Чемпионатное движение кардинально изменило систему среднего профессионального образования, сообщила эксперт-наставник чемпионата "Профессионалы" Анна Богданова. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:49:00+03:00
2025-06-26T14:49:00+03:00
2025-06-26T14:49:00+03:00
россия
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025570280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_546101bbf5739652fecf45026013419b.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Чемпионатное движение кардинально изменило систему среднего профессионального образования, сообщила эксперт-наставник чемпионата "Профессионалы" Анна Богданова. "Мы смогли не только внедрить современные технологии в образовательный процесс, но и доказать, что наши выпускники полностью соответствуют запросам работодателей", – заявила Богданова, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования. Она обратила внимание на то, что колледжи и техникумы активно используют чемпионатные методики в курсовом и дипломном проектировании. "Пройдя полный цикл от конкурсанта до эксперта-наставника, я не только стал востребованным специалистом, но и смог подготовить конкурсанта, завоевавшего золотую медаль в этом году. Это наша общая победа, полученная в результате кропотливой работы", – рассказал победитель финала чемпионата "Профессионалы" 2024 года в компетенции "Технологии BIM" и призер международного конкурса ProfSkills Belarus 2025 Евгений Овечкин, его слова приводит пресс-служба. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250626/professionaly-2025527534.html
https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025570280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e786839c72233ae1ae42d7e5b0dfeab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чемпионат «профессионалы»
Россия, Чемпионат «Профессионалы»
Наставник чемпионата "Профессионалы": соревнование изменило образование
Наставник Богданова: чемпионатное движение изменило систему образования
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Чемпионатное движение кардинально изменило систему среднего профессионального образования, сообщила эксперт-наставник чемпионата "Профессионалы" Анна Богданова.
"Мы смогли не только внедрить современные технологии в образовательный процесс, но и доказать, что наши выпускники полностью соответствуют запросам работодателей", – заявила Богданова, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
Она обратила внимание на то, что колледжи и техникумы активно используют чемпионатные методики в курсовом и дипломном проектировании.
"Пройдя полный цикл от конкурсанта до эксперта-наставника, я не только стал востребованным специалистом, но и смог подготовить конкурсанта, завоевавшего золотую медаль в этом году. Это наша общая победа, полученная в результате кропотливой работы", – рассказал победитель финала чемпионата "Профессионалы" 2024 года в компетенции "Технологии BIM" и призер международного конкурса ProfSkills Belarus 2025 Евгений Овечкин, его слова приводит пресс-служба.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Чемпионат "Профессионалы" – соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.