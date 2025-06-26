https://ria.ru/20250626/professionaly-2025527534.html

"Геоскан": работа с чемпионатным движением позволяет готовить специалистов

"Геоскан": работа с чемпионатным движением позволяет готовить специалистов - РИА Новости, 26.06.2025

"Геоскан": работа с чемпионатным движением позволяет готовить специалистов

Работа с чемпионатным движением позволяет лучше готовить востребованных специалистов, сообщил руководитель отдела образовательных услуг ООО "Геоскан Москва"... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:08:00+03:00

2025-06-26T12:08:00+03:00

2025-06-26T12:08:00+03:00

технологии

россия

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025526965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12bbf24634b01d7f24c0133a5ce9fa22.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Работа с чемпионатным движением позволяет лучше готовить востребованных специалистов, сообщил руководитель отдела образовательных услуг ООО "Геоскан Москва" Никита Попов. В сентябре 2023 года было подписано соглашение о партнерстве между Институтом развития профессионального образования и компанией "Геоскан". Цель — развитие Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" через внедрение технологий беспилотных авиационных систем в образовательные программы и соревновательные треки среднего профессионального образования. С 2023 года "Геоскан" поддерживает компетенцию "Внешнее пилотирование и эксплуатация БВС". На сегодняшний день взаимодействие расширилось еще на две компетенции — "Цифровое земледелие" и "Геопространственная цифровая инженерия", где интеграция беспилотных систем и программных средств обработки данных уже реализована компанией на практике. Это позволило увеличить региональный охват, обеспечить равный доступ к актуальным технологиям и повысить подготовленность конкурсантов к задачам, с которыми они столкнутся в производственной среде. Как показывают результаты последних сезонов, там, где технологии встроены в контекст профессии, быстрее формируется устойчивый навык, а не просто операционный опыт. В этом подходе особенно важен вклад индустриальных партнеров — через экспертизу, инфраструктуру и постоянное участие в обновлении образовательных требований. "Работа с чемпионатным движением строится по партнерской модели, в которой бизнес-среда становится полем развития. Мы передаем участникам реальный контекст отрасли — и это позволяет лучше готовить специалистов, востребованных работодателями", — приводит пресс-служба "Геоскана" слова Попова. Сегодня взаимодействие продолжается. Специалисты "Геоскана" участвуют в разработке конкурсных заданий, проводят обучающие сессии и принимают участие в оценке соревновательных этапов. На площадках стажируются не только студенты, но и наставники: преподаватели, мастера производственного обучения, эксперты. В дополнение к этому на многих региональных площадках, в том числе юниорском направлении активно используется линейка решений "Пионер" — как технологическая база, так и как часть образовательной экосистемы. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025335078.html

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025281567.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, чемпионат «профессионалы»