Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья
В Таганроге стартовал межрегиональный студенческий слет "Будущее Приазовья"
Памятник Петру I в Таганроге . Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья в различных сферах, считает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В четверг в Таганроге Ростовской области стартовал межрегиональный студенческий слет "Будущее Приазовья", собравший студентов из десяти вузов приазовских регионов, Московской и Воронежской областей, а также экспертов и руководителей различного уровня. Предполагается, что они разработают и представят проекты развития Приазовья по различным направлениям.
«
"Объективно Ростовская область - центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья", - сказал Слюсарь журналистам. Он добавил, что все программы должны иметь комплексный и совместный характер.
Глава ДНР Денис Пушилин поддержал такой подход и предложил применить его в сфере туризма.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что площадка форума - отличная возможность для молодежи принять участие в формировании стратегии развития регионов Приазовья.
"Главная идея сегодняшнего форума – будущее для молодежи Приазовья в их родных регионах. Многие здесь родились, выросли, получают образование - и должны участвовать в определении будущего, в социально-экономическом развитии, в реализации интересных проектов", - сказал он. Фальков отметил, что это первый опыт проведения такого мероприятия, но он уверен, что инициатива будет продолжена.