Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
21:34 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/priazove-2025675873.html
Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья
Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья - РИА Новости, 26.06.2025
Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья
Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья в различных сферах, считает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:34:00+03:00
2025-06-26T21:34:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
таганрог
валерий фальков
воронежская область
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749060796_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cf4bf555e4bda437f90271da7ccf4e13.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья в различных сферах, считает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В четверг в Таганроге Ростовской области стартовал межрегиональный студенческий слет "Будущее Приазовья", собравший студентов из десяти вузов приазовских регионов, Московской и Воронежской областей, а также экспертов и руководителей различного уровня. Предполагается, что они разработают и представят проекты развития Приазовья по различным направлениям. "Объективно Ростовская область - центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья", - сказал Слюсарь журналистам. Он добавил, что все программы должны иметь комплексный и совместный характер. Глава ДНР Денис Пушилин поддержал такой подход и предложил применить его в сфере туризма. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что площадка форума - отличная возможность для молодежи принять участие в формировании стратегии развития регионов Приазовья. "Главная идея сегодняшнего форума – будущее для молодежи Приазовья в их родных регионах. Многие здесь родились, выросли, получают образование - и должны участвовать в определении будущего, в социально-экономическом развитии, в реализации интересных проектов", - сказал он. Фальков отметил, что это первый опыт проведения такого мероприятия, но он уверен, что инициатива будет продолжена.
ростовская область
таганрог
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749060796_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_66b1c990eb23fe94d4b1820235078b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, юрий слюсарь , таганрог, валерий фальков, воронежская область, денис пушилин
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Таганрог, Валерий Фальков, Воронежская область, Денис Пушилин
Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья

В Таганроге стартовал межрегиональный студенческий слет "Будущее Приазовья"

CC BY-SA 3.0 IGO / Сергей Свердлов / Памятник Петру I в Таганроге
Памятник Петру I в Таганроге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
CC BY-SA 3.0 IGO / Сергей Свердлов /
Памятник Петру I в Таганроге . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья в различных сферах, считает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В четверг в Таганроге Ростовской области стартовал межрегиональный студенческий слет "Будущее Приазовья", собравший студентов из десяти вузов приазовских регионов, Московской и Воронежской областей, а также экспертов и руководителей различного уровня. Предполагается, что они разработают и представят проекты развития Приазовья по различным направлениям.
«
"Объективно Ростовская область - центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья", - сказал Слюсарь журналистам. Он добавил, что все программы должны иметь комплексный и совместный характер.
Глава ДНР Денис Пушилин поддержал такой подход и предложил применить его в сфере туризма.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что площадка форума - отличная возможность для молодежи принять участие в формировании стратегии развития регионов Приазовья.
"Главная идея сегодняшнего форума – будущее для молодежи Приазовья в их родных регионах. Многие здесь родились, выросли, получают образование - и должны участвовать в определении будущего, в социально-экономическом развитии, в реализации интересных проектов", - сказал он. Фальков отметил, что это первый опыт проведения такого мероприятия, но он уверен, что инициатива будет продолжена.
 
Ростовская областьРостовская областьЮрий СлюсарьТаганрогВалерий ФальковВоронежская областьДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала