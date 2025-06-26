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Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья

Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья - РИА Новости, 26.06.2025

Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья

Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья в различных сферах, считает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.06.2025

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2025-06-26T21:34:00+03:00

2025-06-26T21:34:00+03:00

ростовская область

ростовская область

юрий слюсарь

таганрог

валерий фальков

воронежская область

денис пушилин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Ростовская область может стать центром нового макрорегиона Приазовья в различных сферах, считает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В четверг в Таганроге Ростовской области стартовал межрегиональный студенческий слет "Будущее Приазовья", собравший студентов из десяти вузов приазовских регионов, Московской и Воронежской областей, а также экспертов и руководителей различного уровня. Предполагается, что они разработают и представят проекты развития Приазовья по различным направлениям. "Объективно Ростовская область - центр этого макрорегиона. Административный, экономический, транспортный, туристический, еще и образовательный. В то же время нет и не может быть какой-то конкуренции между регионами Приазовья", - сказал Слюсарь журналистам. Он добавил, что все программы должны иметь комплексный и совместный характер. Глава ДНР Денис Пушилин поддержал такой подход и предложил применить его в сфере туризма. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, в свою очередь, отметил, что площадка форума - отличная возможность для молодежи принять участие в формировании стратегии развития регионов Приазовья. "Главная идея сегодняшнего форума – будущее для молодежи Приазовья в их родных регионах. Многие здесь родились, выросли, получают образование - и должны участвовать в определении будущего, в социально-экономическом развитии, в реализации интересных проектов", - сказал он. Фальков отметил, что это первый опыт проведения такого мероприятия, но он уверен, что инициатива будет продолжена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, юрий слюсарь , таганрог, валерий фальков, воронежская область, денис пушилин