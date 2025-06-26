Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в местном телешоу - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/posolstvo-2025484752.html
Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в местном телешоу
Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в местном телешоу - РИА Новости, 26.06.2025
Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в местном телешоу
Российское посольство в Панаме выразило обеспокоенность в связи с участием панамского наемника, воевавшего на стороне украинских вооруженных формирований, в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:32:00+03:00
2025-06-26T06:32:00+03:00
россия
панама
сша
мария захарова
сергей лавров
организации украинских националистов* (оун)*
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/88/1492248825_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca51494f26a8acd85d15fa3e38dbc4a7.jpg
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Российское посольство в Панаме выразило обеспокоенность в связи с участием панамского наемника, воевавшего на стороне украинских вооруженных формирований, в эфире телеканала Telemetro, отметив, что он демонстрировал символику с нацистскими корнями. "Крайне прискорбно, что уважаемый телеканал Telemetro и другие панамские СМИ предоставляют столь высокую публичную платформу этому персонажу, который (возможно, не осознавая того) попирает Политическую конституцию Республики Панама, в частности, ее статью 19, прямо запрещающую "дискриминацию по признаку расы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Как уточнили в посольстве, гражданин Панамы Рони Гонсалес Кастильо - бывший наемник вооруженных формирований киевского режима - без стеснения демонстрировал в своих соцсетях символику, связанную с нацизмом. Кроме того, он носил одежду украинского бренда, название которого созвучно с русским сленговым словом, обозначающим свастику, а также демонстрировал флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещенная в России экстремистская организация), члены которой массово истребляли мирных поляков, евреев и русских в годы Второй мировой войны. В интервью Telemetro панамский наемник называет себя "добровольцем за правое дело", хотя признает, что служил там за деньги. По его словам, жалование составляло около 650 долларов США в месяц в мирной зоне, 2 500 долларов за службу вблизи линии фронта и до 4 800–5 000 долларов в месяц за участие в боевых действиях на передовой. Бывший боевик сообщил, что вместе с ним на стороне ВСУ воевали еще три панамца, а также граждане Перу, Бразилии, Чехии, США, Канады, Франции и Румынии. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011486198.html
https://ria.ru/20250203/zakharova-1997078138.html
россия
панама
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/88/1492248825_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6f6207f8bf740c0d03009b576ec5c459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, панама, сша, мария захарова, сергей лавров, организации украинских националистов* (оун)*, вооруженные силы украины
Россия, Панама, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Организации украинских националистов* (ОУН)*, Вооруженные силы Украины
Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в местном телешоу

Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в эфире канала Telemetro

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанама
Панама - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Панама. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Российское посольство в Панаме выразило обеспокоенность в связи с участием панамского наемника, воевавшего на стороне украинских вооруженных формирований, в эфире телеканала Telemetro, отметив, что он демонстрировал символику с нацистскими корнями.
"Крайне прискорбно, что уважаемый телеканал Telemetro и другие панамские СМИ предоставляют столь высокую публичную платформу этому персонажу, который (возможно, не осознавая того) попирает Политическую конституцию Республики Панама, в частности, ее статью 19, прямо запрещающую "дискриминацию по признаку расы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Колумбийский наемник набросился на ВСУ с обвинениями
16 апреля, 02:44
Как уточнили в посольстве, гражданин Панамы Рони Гонсалес Кастильо - бывший наемник вооруженных формирований киевского режима - без стеснения демонстрировал в своих соцсетях символику, связанную с нацизмом. Кроме того, он носил одежду украинского бренда, название которого созвучно с русским сленговым словом, обозначающим свастику, а также демонстрировал флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещенная в России экстремистская организация), члены которой массово истребляли мирных поляков, евреев и русских в годы Второй мировой войны.
В интервью Telemetro панамский наемник называет себя "добровольцем за правое дело", хотя признает, что служил там за деньги. По его словам, жалование составляло около 650 долларов США в месяц в мирной зоне, 2 500 долларов за службу вблизи линии фронта и до 4 800–5 000 долларов в месяц за участие в боевых действиях на передовой. Бывший боевик сообщил, что вместе с ним на стороне ВСУ воевали еще три панамца, а также граждане Перу, Бразилии, Чехии, США, Канады, Франции и Румынии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Захарова прокомментировала публикацию Финляндией инструкции для наемников
3 февраля, 14:34
 
РоссияПанамаСШАМария ЗахароваСергей ЛавровОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала