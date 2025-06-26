Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в местном телешоу
Посольство России в Панаме осудило участие наемника ВСУ в эфире канала Telemetro
Панама. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Российское посольство в Панаме выразило обеспокоенность в связи с участием панамского наемника, воевавшего на стороне украинских вооруженных формирований, в эфире телеканала Telemetro, отметив, что он демонстрировал символику с нацистскими корнями.
"Крайне прискорбно, что уважаемый телеканал Telemetro и другие панамские СМИ предоставляют столь высокую публичную платформу этому персонажу, который (возможно, не осознавая того) попирает Политическую конституцию Республики Панама, в частности, ее статью 19, прямо запрещающую "дискриминацию по признаку расы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
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Как уточнили в посольстве, гражданин Панамы Рони Гонсалес Кастильо - бывший наемник вооруженных формирований киевского режима - без стеснения демонстрировал в своих соцсетях символику, связанную с нацизмом. Кроме того, он носил одежду украинского бренда, название которого созвучно с русским сленговым словом, обозначающим свастику, а также демонстрировал флаг "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещенная в России экстремистская организация), члены которой массово истребляли мирных поляков, евреев и русских в годы Второй мировой войны.
В интервью Telemetro панамский наемник называет себя "добровольцем за правое дело", хотя признает, что служил там за деньги. По его словам, жалование составляло около 650 долларов США в месяц в мирной зоне, 2 500 долларов за службу вблизи линии фронта и до 4 800–5 000 долларов в месяц за участие в боевых действиях на передовой. Бывший боевик сообщил, что вместе с ним на стороне ВСУ воевали еще три панамца, а также граждане Перу, Бразилии, Чехии, США, Канады, Франции и Румынии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Запрещенная в России экстремистская организация