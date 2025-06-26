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Житель Владимирской области получил срок за поджог бывшего военкомата
Житель Владимирской области получил срок за поджог бывшего военкомата - РИА Новости, 26.06.2025
Житель Владимирской области получил срок за поджог бывшего военкомата
Суд во Владимирской области дал 1,5 года условно жителю Гусь-Хрустального, который под влиянием мошенников поджег здание бывшего военкомата и свой автомобиль,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:33:00+03:00
2025-06-26T12:33:00+03:00
2025-06-26T12:33:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Суд во Владимирской области дал 1,5 года условно жителю Гусь-Хрустального, который под влиянием мошенников поджег здание бывшего военкомата и свой автомобиль, сообщило СУСК по региону. В декабре 2024 года глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов сообщал, что мужчина, ставший жертвой украинских мошенников, протаранил на автомобиле забор, въехал в двери главного входа здания, а затем поджег автомобиль. СУСК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). "Приговором суда ему (обвиняемому – ред.) назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Следствие установило, что, находясь под влиянием лиц, с которыми мужчина длительное время общался по телефону, он изготовил три бутылки с зажигательной смесью и приехал на своем автомобиле к зданию бывшего военкомата в Гусь-Хрустальном. Фигурант протаранил ворота, въехал во входную группу здания, после чего бросил бутылки с зажигательной смесью во вход здания и в салон автомобиля, облитого горючей жидкостью. В результате произошел взрыв, возгорание машины и входной группы, чем муниципалитету причинен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20250620/krym-2024120031.html
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия
Житель Владимирской области получил срок за поджог бывшего военкомата
Жителю Гусь-Хрустального дали 1,5 года условно за поджог бывшего военкомата