https://ria.ru/20250626/podrostki-2025678447.html

Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги

Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги - РИА Новости, 26.06.2025

Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги

Подростки при взрыве неустановленного предмета в Калининграде получили ожоги головы, шеи и конечностей, один ребенок - 35%, другой - 40%, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:04:00+03:00

2025-06-26T22:04:00+03:00

2025-06-26T22:04:00+03:00

происшествия

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Подростки при взрыве неустановленного предмета в Калининграде получили ожоги головы, шеи и конечностей, один ребенок - 35%, другой - 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По предварительным данным, несколько подростков в четверг под железнодорожным мостом в Калининграде пытались поджечь неустановленный предмет. В результате воспламенения двое подростков 14-ти и 16-ти лет получили ожоги. Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. "По уточненной информации из ЦГКБ, один подросток 2010 года рождения - ожог пламенем головы, шеи, конечностей 40% (1,2,3 степени), другой 2008 года рождения - ожог пламенем головы, шеи, конечностей 35% (1,2,3 степени)", - сказали агентству в пресс-службе. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html

калининград

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Наталья Макарова

происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)