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Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги - РИА Новости, 26.06.2025
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22:04 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/podrostki-2025678447.html
Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги
Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги - РИА Новости, 26.06.2025
Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги
Подростки при взрыве неустановленного предмета в Калининграде получили ожоги головы, шеи и конечностей, один ребенок - 35%, другой - 40%, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:04:00+03:00
2025-06-26T22:04:00+03:00
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Подростки при взрыве неустановленного предмета в Калининграде получили ожоги головы, шеи и конечностей, один ребенок - 35%, другой - 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По предварительным данным, несколько подростков в четверг под железнодорожным мостом в Калининграде пытались поджечь неустановленный предмет. В результате воспламенения двое подростков 14-ти и 16-ти лет получили ожоги. Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. "По уточненной информации из ЦГКБ, один подросток 2010 года рождения - ожог пламенем головы, шеи, конечностей 40% (1,2,3 степени), другой 2008 года рождения - ожог пламенем головы, шеи, конечностей 35% (1,2,3 степени)", - сказали агентству в пресс-службе. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250320/podrostok-2006303053.html
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происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подростки, пострадавшие при взрыве в Калининграде, получили серьезные ожоги

МЧС: подростки при взрыве в Калининграде получили до 40 процентов ожогов тела

© УМВД РФ по Калининградской областиПоследствия взрыва неустановленного предмета в Калининграде. Кадр видео
Последствия взрыва неустановленного предмета в Калининграде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© УМВД РФ по Калининградской области
Последствия взрыва неустановленного предмета в Калининграде. Кадр видео
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Подростки при взрыве неустановленного предмета в Калининграде получили ожоги головы, шеи и конечностей, один ребенок - 35%, другой - 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По предварительным данным, несколько подростков в четверг под железнодорожным мостом в Калининграде пытались поджечь неустановленный предмет. В результате воспламенения двое подростков 14-ти и 16-ти лет получили ожоги. Несовершеннолетним в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.
«
"По уточненной информации из ЦГКБ, один подросток 2010 года рождения - ожог пламенем головы, шеи, конечностей 40% (1,2,3 степени), другой 2008 года рождения - ожог пламенем головы, шеи, конечностей 35% (1,2,3 степени)", - сказали агентству в пресс-службе.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, уточнили в пресс-службе.
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ПроисшествияКалининградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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