https://ria.ru/20250626/pobeda-2025551001.html

В блоке "Победа" раскрыли детали приезда премьера Молдавии в Оргеев

В блоке "Победа" раскрыли детали приезда премьера Молдавии в Оргеев - РИА Новости, 26.06.2025

В блоке "Победа" раскрыли детали приезда премьера Молдавии в Оргеев

Визит премьера Молдавии Дорина Речана в город Оргеев, где его встретили акциями протеста, превратился в спецоперацию с участием полиции, заявили в оппозиционном РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:47:00+03:00

2025-06-26T13:47:00+03:00

2025-06-26T13:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Визит премьера Молдавии Дорина Речана в город Оргеев, где его встретили акциями протеста, превратился в спецоперацию с участием полиции, заявили в оппозиционном молдавском блоке "Победа". Ранее в четверг Речан прибыл в Оргеев с рабочим визитом, там его встретили акцией протеста. Горожане собрались у здания районного совета, они принесли веники и метлы, а также лозунги: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев - против партии "Действие и солидарность". Участники акции пытались прорваться через охрану премьера, чтобы "вымести" его из города. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки. "Блок "Победа", как и большинство жителей Оргеева, выражает решительный протест против визита в город Дорина Речана. Поездка сопровождалась беспрецедентными мерами давления: оцеплениями, взломами помещений, задержаниями и недопуском граждан на встречу. Город буквально превратили в зону спецоперации ради очередного политического шоу. Дошло до абсурда — на встречу с Речаном не пустили даже мэра Оргеева Татьяну Кочу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. В связи с этим представители оппозиции задаются вопросом, зачем Речан приехал в город, где все — от инфраструктуры до социальных программ — создано командой лидера блока "Победа" Илана Шора. "Люди вышли встречать Речана буквально с метлами, чтобы напомнить, где выход. И показать, что хозяева Оргеева — они, а не партия "Действие и солидарность". Мы солидарны с гражданами и требуем уважения к их праву решать, кого принимать у себя в городе", - подчеркивается в заявлении оппозиции. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html

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