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Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными
Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными
Минобороны РФ обнародовало видео с возращенными из плена российскими военнослужащими, которые скандируют "Россия", держа в руках триколоры. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:11:00+03:00
2025-06-26T17:11:00+03:00
2025-06-26T17:20:00+03:00
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео с возращенными из плена российскими военнослужащими, которые скандируют "Россия", держа в руках триколоры.Ранее министерство сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.На кадрах видно, как военные ВС РФ держат в руках российские флаги и скандируют: "Россия". Затем они заходят в автобусы, которые отправят их в аэропорт.
https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские бойцы вернулись домой из украинского плена
Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео
2025-06-26T17:11
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными
МО показало видео с возращенными из плена военными, которые скандируют: Россия