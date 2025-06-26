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Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными

Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны показало видео с возращенными из плена российскими военными

Минобороны РФ обнародовало видео с возращенными из плена российскими военнослужащими, которые скандируют "Россия", держа в руках триколоры. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:11:00+03:00

2025-06-26T17:11:00+03:00

2025-06-26T17:20:00+03:00

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео с возращенными из плена российскими военнослужащими, которые скандируют "Россия", держа в руках триколоры.Ранее министерство сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.На кадрах видно, как военные ВС РФ держат в руках российские флаги и скандируют: "Россия". Затем они заходят в автобусы, которые отправят их в аэропорт.

https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы вернулись домой из украинского плена Минобороны России подтвердило обмен пленными и опубликовало видео 2025-06-26T17:11 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины